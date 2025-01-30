В ЄС обговорюють повернення закупівель газу у росії — Financial Times

Європейські посадовці наразі обговорюють питання, чи слід відновити продаж російського газу в ЄС в межах потенційного припинення війни рф проти України. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

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Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.

Але висунення ідеї відновлення потоків російського газу до Європи, навіть у попередніх дискусіях, уже викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС.

Троє офіційних осіб, проінформованих про переговори, сказали, що цю ідею підтримали деякі німецькі та угорські офіційні особи за підтримки інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження європейських витрат на енергоносії.

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Відновлення експорту в Європу істотно збільшило б доходи Москви. До повномасштабної війни потоки через трубопроводи з росії становили близько 40% загальних поставок ЄС, причому Німеччина була найбільшим імпортером.

«Це безумство. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про можливий варіант?» — сказав один з посадовців.

Крім того, дискусії про відновлення поставок російського газу занепокоїли деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання з європейськими компаніями.

За словами двох посадовців, вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.

«Зрештою, усі хочуть знизити витрати на енергію», — сказав високопосадовець ЄС.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС у 2024 році досяг рекордного рівня, незважаючи на спроби блоку припинити залежність від газу з країни-агресорки після повномасштабної війни рф проти України.