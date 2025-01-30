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30 січня 2025, 15:06

В ЄС обговорюють повернення закупівель газу у росії — Financial Times

Європейські посадовці наразі обговорюють питання, чи слід відновити продаж російського газу в ЄС в межах потенційного припинення війни рф проти України. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Європейські посадовці наразі обговорюють питання, чи слід відновити продаж російського газу в ЄС в межах потенційного припинення війни рф проти України.
Фото: freepik.com

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Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.

Але висунення ідеї відновлення потоків російського газу до Європи, навіть у попередніх дискусіях, уже викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС.

Троє офіційних осіб, проінформованих про переговори, сказали, що цю ідею підтримали деякі німецькі та угорські офіційні особи за підтримки інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження європейських витрат на енергоносії.

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Відновлення експорту в Європу істотно збільшило б доходи Москви. До повномасштабної війни потоки через трубопроводи з росії становили близько 40% загальних поставок ЄС, причому Німеччина була найбільшим імпортером.

«Це безумство. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про можливий варіант?» — сказав один з посадовців.

Крім того, дискусії про відновлення поставок російського газу занепокоїли деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання з європейськими компаніями.

За словами двох посадовців, вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.

«Зрештою, усі хочуть знизити витрати на енергію», — сказав високопосадовець ЄС.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС у 2024 році досяг рекордного рівня, незважаючи на спроби блоку припинити залежність від газу з країни-агресорки після повномасштабної війни рф проти України.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
30 січня 2025, 15:36
#
«Європейські посадовці наразі обговорюють питання, чи слід відновити продаж російського газу в ЄС в межах потенційного припинення війни рф проти України.»

Звісно слід, щоб потім задаватися питаннями на кшталт:-Коли ж ця війна в Україні вже закінчиться, більше не можемо підтримувати Україну грошима, правда пукіну гроші на війну самі по суті передаємо купуючи в нього газ і нафту :)
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0
Я_ __
Я_ __
30 січня 2025, 15:37
#
«Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.»

Якщо купувати в мордору газ і нафту, то війна ще може тривати років сто, бо наче ніхто з тих хто воював проти фашистської Германії особливо з гітлером не торгував під час Другої світової війни.
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0
Я_ __
Я_ __
30 січня 2025, 15:44
#
«„Зрештою, усі хочуть знизити витрати на енергію“, — сказав високопосадовець ЄС.»

Зрештою, США як і ЄС цікавлять їх сраки, їх рівень життя і торгівля, а не Україна чи якісь там українці, просто це прикривається «толерантністю», оцими показовими «засудженнями» мордору і надуманою «занепокоєністю», а по факту, що США купує в мордору нафту, котра доставляють в Пентагон (https://epravda.com.ua/rus/news/2023/11/14/706598/), що ЄС рекордно скуповував газ в мордору (https://biz.nv.ua/economics/evropa-nachala-rekordno-pokupat-rossiyskiy-szhizhennyy-gaz-50482500.html)

і це ж все крапля в морі, тільки те, що стало відомо, от уявіть, 1943 рік, гітлерівська Германія веде війну проти всього світу, а СРСР, Британія та США воюючи з гітлером, ведуть з ним товарообіг, щось експортують, імпортують, цікаво, хто б в таких умовах міг перемогти тоді :)

Це все до чого, якщо ви ведете з ворогом і агрессором торгівлю, то всі ці подачки Україні виглядають нікчемними, бо кацапстан отримує в рази більше коштів з такої торговлі, а для війни потрібні лише три речі - це гроші, гроші і ще раз гроші, бо люди без виплат не будуть воювати, їжу, паливо, боєприпаси без грошей ви не купите і не виготовите, ну і так далі.
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