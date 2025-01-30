Ціни на газ у Європі перевищили $550 уперше з листопада 2023 року

Вартість лютневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах зросла на 6,49%, до €51,485, або $563,3 за 1 тис. куб. м за поточним курсом на ринку Форекс. Про це свідчать дані біржі ICE Futures. Попереднього разу вище за $550 за 1 тис. куб. газ торгувався понад рік тому — 15 листопада 2023 року.

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Що відбувається з цінами

Ціни зростають на тлі запасів, що швидко виснажуються, і невизначеності щодо поставок, пише The Wall Street Journal. За даними галузевої групи Gas Infrastructure Europe, на понеділок, 27 січня, газові сховища в Євросоюзі були заповнені на 55,5%.

Стратег напряму енергетики в Rabobank Флоренс Шміт зазначає, що таке суттєве зростання за один день пов'язане з комбінацією факторів. «Але зрештою це відбувається на тлі безперервного відтоку (з газових сховищ), який ми спостерігаємо протягом більшої частини січня», — зазначає експерт.

Також, за її словами, ціни на газ зростають через погоду (уповільнення вітру, прогноз нижчих температур наступного тижня), та «бичачі» настрої інвестфондів.

За даними британського сайту WeatherOnline, у четвер, 30 січня, у центральній Європі очікується тепла погода з температурою повітря 8−10 градусів за Цельсієм. Але вже наступного тижня стовпчик термометра впаде до 0−4 градусів, а в деяких європейських столицях нижче 0.