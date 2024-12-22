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22 грудня 2024, 9:35

У 2024 році ЄС імпортує рекордні обсяги російського скрапленого природного газу

Імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС цього року досяг рекордного рівня, незважаючи на спроби блоку припинити залежність від газу з країни-агресорки після повномасштабної війни рф проти України. Про це повідомляє Financial Times.

Імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС цього року досяг рекордного рівня, незважаючи на спроби блоку припинити залежність від газу з країни-агресорки після повномасштабної війни рф проти України.
Фото: wikipedia.org

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За даними аналітичної компанії Kpler, Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського СПГ станом на середину грудня, що перевищує торішній імпорт у 15,18 млн тонн. Ця кількість також перевищує останній рекорд у 15,21 млн тонн, імпортованих у 2022 році.

«Те, що ми побачили цього року, дивує. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського СПГ, ми його збільшуємо», — сказала аналітик Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу Ана Марія Яллер-Макаревич.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році ЄС встановив мету припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року, але поставки зрідженого природного газу, що прибувають до європейських портів, продовжують зростати.

На відміну від імпорту газу через трубопроводи, який скоротився до мінімуму, а також російської нафти й вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт російського скрапленого природного газу все ще дозволений і зростає. Це свідчить про те, як «панікуюча» Європа все ще намагається позбутися залежності від дешевших поставок, зазначила Яллер-Макаревич.

Аналітики вказують на збільшення купівлі російського СПГ на спотовому ринку цього року — 33% імпорту в ЄС СПГ російського походження цього року було здійснено за спотовими контрактами в порівнянні з 23% минулого року, повідомляє Rystad Energy.

Такі компанії, як Shell і Equinor заявили, що не купують російський СПГ на спотовому ринку. Інші трейдери заявили, що після вторгнення в контрактах на спотові вантажі часто є пункти, які гарантують, що СПГ «не російського походження».

Проте спотові торги цього року зросли, оскільки трейдери «можуть отримати вантажі дешевше (з росії, — ред.)», сказав Крістоф Халсер, газовий аналітик Rystad.

Він додав, що СПГ, який постачається з російського Ямальського терміналу в Європу, має значно нижчу ціну, ніж газ, що поставляється зі США.

Раніше Європа імпортувала приблизно дві п’ятих свого газу з росії, більшу частину якого йшло по трубопроводах. Зараз загальний імпорт газу з рф, включаючи трубопровідний газ, становить лише близько 16% газових поставок ЄС.

Представники ЄС переконані, що блоку не потрібне російське паливо, навіть якщо це означає погодитися на вищі ціни, щоб купувати газ деінде.

Але російський СПГ становив 20% загального імпорту морського палива в ЄС цього року, порівняно з 15% минулого року, показують дані відстеження суден. Не весь російський СПГ, що привозиться до Європи, споживається в регіоні, частина перевантажується та відправляється в інші частини світу.

Цього року обсяги поставок у Францію зросли майже вдвічі порівняно з 2023 роком. За даними Kpler, більше половини поставок відправляється на імпортний термінал у Дюнкерку.

Французькі енергетичні компанії EDF і TotalEnergies, а також німецька державна енергетична компанія Sefe мають там угоди про використання терміналів.

Бельгія була другим за величиною імпортером російського СПГ, оскільки її порт Зебрюгге є одним з небагатьох європейських пунктів перевалки СПГ з танкерів льодового класу, що використовуються на крайній півночі, на звичайні вантажні судна.

Уряди країн ЄС домовилися заборонити таке перевалювання російського СПГ з Ямалу до країн, що не є членами ЄС, і ця заборона набуде чинності в березні 2025 року.

Ден Йоргенсен, новий комісар ЄС з питань енергетики, пообіцяв наступного року представити план того, як блок може досягти мети до 2027 року відмовитися від усього російського викопного палива.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
22 грудня 2024, 11:11
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Прийшов час українським дронам нанести «дружній» візит до Ямальського СПГ-терміналу
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