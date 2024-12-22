У 2024 році ЄС імпортує рекордні обсяги російського скрапленого природного газу

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За даними аналітичної компанії Kpler, Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського СПГ станом на середину грудня, що перевищує торішній імпорт у 15,18 млн тонн. Ця кількість також перевищує останній рекорд у 15,21 млн тонн, імпортованих у 2022 році.

«Те, що ми побачили цього року, дивує. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського СПГ, ми його збільшуємо», — сказала аналітик Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу Ана Марія Яллер-Макаревич.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році ЄС встановив мету припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року, але поставки зрідженого природного газу, що прибувають до європейських портів, продовжують зростати.

На відміну від імпорту газу через трубопроводи, який скоротився до мінімуму, а також російської нафти й вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт російського скрапленого природного газу все ще дозволений і зростає. Це свідчить про те, як «панікуюча» Європа все ще намагається позбутися залежності від дешевших поставок, зазначила Яллер-Макаревич.

Аналітики вказують на збільшення купівлі російського СПГ на спотовому ринку цього року — 33% імпорту в ЄС СПГ російського походження цього року було здійснено за спотовими контрактами в порівнянні з 23% минулого року, повідомляє Rystad Energy.

Такі компанії, як Shell і Equinor заявили, що не купують російський СПГ на спотовому ринку. Інші трейдери заявили, що після вторгнення в контрактах на спотові вантажі часто є пункти, які гарантують, що СПГ «не російського походження».

Проте спотові торги цього року зросли, оскільки трейдери «можуть отримати вантажі дешевше (з росії, — ред.)», сказав Крістоф Халсер, газовий аналітик Rystad.

Він додав, що СПГ, який постачається з російського Ямальського терміналу в Європу, має значно нижчу ціну, ніж газ, що поставляється зі США.

Раніше Європа імпортувала приблизно дві п’ятих свого газу з росії, більшу частину якого йшло по трубопроводах. Зараз загальний імпорт газу з рф, включаючи трубопровідний газ, становить лише близько 16% газових поставок ЄС.

Представники ЄС переконані, що блоку не потрібне російське паливо, навіть якщо це означає погодитися на вищі ціни, щоб купувати газ деінде.

Але російський СПГ становив 20% загального імпорту морського палива в ЄС цього року, порівняно з 15% минулого року, показують дані відстеження суден. Не весь російський СПГ, що привозиться до Європи, споживається в регіоні, частина перевантажується та відправляється в інші частини світу.

Цього року обсяги поставок у Францію зросли майже вдвічі порівняно з 2023 роком. За даними Kpler, більше половини поставок відправляється на імпортний термінал у Дюнкерку.

Французькі енергетичні компанії EDF і TotalEnergies, а також німецька державна енергетична компанія Sefe мають там угоди про використання терміналів.

Бельгія була другим за величиною імпортером російського СПГ, оскільки її порт Зебрюгге є одним з небагатьох європейських пунктів перевалки СПГ з танкерів льодового класу, що використовуються на крайній півночі, на звичайні вантажні судна.

Уряди країн ЄС домовилися заборонити таке перевалювання російського СПГ з Ямалу до країн, що не є членами ЄС, і ця заборона набуде чинності в березні 2025 року.

Ден Йоргенсен, новий комісар ЄС з питань енергетики, пообіцяв наступного року представити план того, як блок може досягти мети до 2027 року відмовитися від усього російського викопного палива.