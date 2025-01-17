ЄС купує російський газ рекордними темпами, попри зупинку транзиту — Politico

У 2025 році Європа купує російський газ із безпрецедентною швидкістю, витрачаючи мільярди доларів , які Кремль може використати для фінансування своєї війни в Україні. Про це повідомляє Politico.

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Деталі

За даними аналітичної компанії Kpler, за перші 15 днів 2025 року 27 країн Європейського Союзу імпортували 837 300 метричних тонн скрапленого природного газу (СПГ) з росії.

Це є рекордним показником порівняно з 760 100 тоннами, завезеними за той самий період минулого року, що посилює занепокоєння щодо того, що західні країни недостатньо роблять, щоб вичавити з росії кошти, які Москва використовує на війну.

Ці цифри з'явилися після того, як 1 січня закінчився термін дії історичної угоди, яка дозволяла росії прокачувати газ до ЄС трубопроводами, що пролягають через територію України, і Київ заявив, що не буде вести переговори про продовження терміну її дії.

Зазначається, що це збільшило тиск на країни щодо купівлі морського СПГ, який доставляється танкерами з російських портів.

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Кілька країн, включаючи Словаччину та Угорщину, які залежать від поставок енергоносіїв з України, наполягали на продовженні угоди, попереджаючи, що їм доведеться розщедритися на дорогий СПГ, якщо вона припинить свою дію.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо навіть пообіцяв припинити постачання електроенергії в Україну та скоротити підтримку біженців, якщо Київ не відступить і не дозволить відновити транзит.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС у 2024 році досяг рекордного рівня, незважаючи на спроби блоку припинити залежність від газу з країни-агресорки після повномасштабної війни рф проти України.