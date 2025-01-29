США розблокували частину іноземної допомоги, ринки в очікувані засідання ФРС: головне за середу
Державний секретар США Марко Рубіо поновив екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту, а 28 січня погодився принаймні тимчасово продовжувати витрачати гроші на гуманітарні програми, які надають життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування і житло.
Європейські акції поновили рекордні максимуми перед рішенням ФРС
Світові ринки перейшли в режим відновлення у середу, і «американські гірки» змінилися режимом очікування перед першим цьогорічним засіданням ФРС.
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Автоцивілка по-новому: захмарні ціни і нові умови для водіїв
В Україні злетіли цінники на поліси автоцивілки. Змінилися не лише ціни, а й умови автострахування. Що відбулося, і що автовласник може отримати за додаткові гроші, — розбирався «Мінфін». Нові цінники на автоцивілку з січня 2025 року виставили всі страхові компанії. Подорожчання, порівнюючи з минулим роком, коливається в середньому від 70% до 100%.
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