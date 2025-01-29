США розблокували частину іноземної допомоги, ринки в очікувані засідання ФРС: головне за середу

Державний секретар США Марко Рубіо поновив екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту, а 28 січня погодився принаймні тимчасово продовжувати витрачати гроші на гуманітарні програми, які надають життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування і житло.

Європейські акції поновили рекордні максимуми перед рішенням ФРС

Світові ринки перейшли в режим відновлення у середу, і «американські гірки» змінилися режимом очікування перед першим цьогорічним засіданням ФРС.

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