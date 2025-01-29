Європейські акції поновили рекордні максимуми перед рішенням ФРС

Світові ринки перейшли в режим відновлення у середу, і «американські гірки» змінилися режимом очікування перед першим цьогорічним засіданням ФРС і звітністю від Microsoft (NASDAQ: MSFT), Meta (NASDAQ: META) та Tesla (NASDAQ: TSLA). Про це пише Reuters.

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Що відомо

Очікується, що Федрезерв залишить ставку без змін, а в заявах ЦБ інвестори хочуть отримати уявлення про те, що регулятор думає про насичені подіями перші дев'ять днів президентства Трампа.

Європейські акції піднялися до рекордно високого рівня раніше під час сесії, оскільки сильні результати нідерландського виробника чіпів ASML спровокували стрибок акцій компанії майже на 11%, а весь технологічний сектор зріс на 4,5%.

Інвестори, схоже, викуповують глобальне просідання, що відбулася в понеділок, коли поява китайської ШІ-моделі DeepSeek з нижчими витратами спричинила рекордні денні втрати ринкової капіталізації Nvidia (NASDAQ: NVDA).

Деталі

Наближення засідання ФРС зумовило режим очікування, зокрема на валютних та боргових ринках.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 3 базові пункти, до 4,52%. Європейські прибутковості теж відступили у передчутті зниження ставки ЄЦБ у четвер, тоді як єна трохи зміцнилася до 155,24 за долар після публікації протоколу засідання Банку Японії, який подав сигнал щодо додаткового підвищення ставок.

У США ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,2% після підйому індексу на 0,9% у вівторок. Ф'ючерси на Nasdaq піднялися на 0,4%. Напередодні бенчмарк зріс на 2%.