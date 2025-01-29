Автоцивілка по-новому: захмарні ціни і нові умови для водіїв

В Україні злетіли цінники на поліси автоцивілки. Змінилися не лише ціни, а й умови автострахування. Що відбулося, і що автовласник може отримати за додаткові гроші, — розбирався «Мінфін».

«Наприклад, до нового року поліс у Києві коштував 1 800—2 500 грн, а зараз — від 4 300 до 7 000 грн», — говорить керівник страхового бізнесу компанії Treeum Дмитро Соколов. Конкретні суми залежать від самого авто, стажу водія тощо. На деякі машини поліси коштують до 10 тис. грн і навіть більше.

Соколов пояснив таку суттєву зміну цін новим законодавством, яке регулює страхування автовласників від відповідальності перед третіми особами (яке, нагадаємо, є обов’язковим).

Як змінилися ціни

Нові цінники на автоцивілку з січня 2025 року виставили всі страхові компанії. Подорожчання, порівнюючи з минулим роком, коливається в середньому від 70% до 100%.

Наприклад, hotline finance дає такий розклад за цінниками на автоцивілку на авто з об'ємом двигуна 1,6 літрів у Києві:

Страхова компанія VUSO — близько 5 800 грн,

«Express Страхування» — 5 113 грн,

INGO — 5 190 грн,

«Євроінс» — 5 197 грн,

ТАС — 5 271 грн,

«Княжа» — 5 336 грн,

Uniqa — 5 770 грн.

У Львові, Дніпрі, Одесі та інших великих містах таке саме авто можна застрахувати приблизно на 1 000 грн дешевше.

Для авто з двигуном 2 літри ціни вищі в середньому на 700−1 000 грн. А поліси на автоцивілку для машин із мотором від 3 літрів коштують взагалі по 9−10 тис.

На «Мінфіні» є поліси зі знижками. Наприклад, автоцивілка для авто з двигуном 1,6 літрів і київською реєстрацією від компанії INGO коштує 4 671 грн, ТАС — 4 744 грн, VUSO — 5 471 грн, «Євроінс» — 4 677 грн тощо.

«Вартість полісів значно зросла — на 80−100%. Наразі середня ціна становить близько 4 тис. грн, але різниця між мінімальною та максимальною вартістю є досить суттєвою — від 500 грн для транспорту, як-от мотоцикл, до 50 тис. грн, наприклад, на автобуси, зареєстровані у Києві», — розповіла «Мінфіну директор департаменту методології компанії VUSO Тетяна Павлюченко.

Олена Білецька, заступник директора департаменту страхування СК «АРКС» приводить такі приклади.

Скажімо, страхується авто Toyota RAV4 2020 року випуску з мотором 2,2 л, Київ, власнику 50 років — вартість полісу 7776 гривень. Інший приклад: авто Volkswagen Golf 2015 року випуску, двигун 1,4 л, Львів, власнику 40 років — 4557 гривень.

Авто Daewoo Lanos 2010 1,2 л, Дніпро, власнику 40 років — 3648 гривень.

«В цілому вартість поліса вар`юється від 3,5 тис грн до 6 тис грн. залежно від віку водія, типу і віку транспортного засобу та регіону реєстрації. Звісно можуть бути і дорожчі пропозиції в залежності від параметрів авто та віку власника», — додала Білецька.

Страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів є обов’язковим в Україні. Тобто платити доведеться усім водіям.

Чому автоцивілка так сильно подорожчала

Головна причина — набрання чинності новим законом про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

«Попередній закон на цю тему пропрацював 20 років, і більша частина його положень не відповідала сучасним потребам учасників ринку ОСАЦВ і не враховувала вимоги профільної Директиви 2009/103/ЄС», — пояснив «Мінфіну» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Ціни на автоцивілку, стеля яких раніше регулювалася, «відпустили». Тепер страхова компанія сама може визначати вартість поліса, з огляду на ситуацію на ринку та свою витратну частину.

«Наприклад, я можу продати поліс автоцивілки хоч за гривню, або навіть подарувати, якщо, наприклад, клієнт купує у мене „Зелену картку“ на рік. Тут уже включається маркетинг», — пояснив «Мінфіну» заступник голови правління Української пожежно-страхової компанії Ігор Сахар.

За його словами, багато страховиків поки що лише «намацують ціни». Не виключено, що найближчим часом вони можуть змінитися. У деяких страхових компаніях, куди «Мінфін» звернувся за коментарями, відповідати на питання зміни вартості автоцивілки відмовилися, зазначивши, що підсумковий цінник «поки що точно не визначений».

Вартість поліса визначається страховиком самостійно, виходячи з методики розрахунку. Ціну формуватиме попит та пропозиція, але вона повинна дозволяти страховій компанії мати можливість вчасно розраховуватися з постраждалими та відповідати законодавчим вимогам.

«Суттєво змінилися якісні параметри страховки. Водій тепер купує поліс насамперед для себе, адже при настанні страхового випадку він зможе безпосередньо звертатися до своєї страхової компанії, а не до страхової компанії винуватця ДТП.

Також зросли ліміти відшкодування за майно та здоров’я постраждалих, відмовилися від франшизи у цьому виді страхування. Ці та інші зміни позначилися на цінах. На сайті «Мінфін» ми стежимо за тим, щоб вартість полісу для людей була якомога нижчою та доступнішою. Але на минулорічні цінники чекати немає сенсу", — зазначив Дмитро Соколов.

Тетяна Павлюченко каже, що вартість полісу залежить від багатьох чинників, ключові — тип транспортного засобу, регіон експлуатації, досвід керування власника. Враховується також інфляційна складова, підвищення вартості запчастин та послуг СТО. «Але головне — повне переосмислення підходу до захисту постраждалих у ДТП у рамках нового законодавства», — додала Павлюченко.

Більше виплат без франшизи та зносу: що змінилося в автострахуванні

Новий закон щодо автоцивілки загалом суттєво змінює правила цього виду страхування.

Основні нововведення такі:

Поступове підвищення розмірів страхових сум (максимального розміру страхових виплат) — до встановлених у країнах ЄС рівнів. Вже з 1 січня цього року за шкоду, надану життю та здоров’ю постраждалих, платитимуть по 500 тис. грн на особу (раніше — 320 тис. грн), або 5 млн грн на один страховий випадок, незалежно від кількості постраждалих.

За майнові збитки постраждалі отримуватимуть 250 тис. грн (раніше — 160 тис. грн) на особу, або 1,25 млн на один страховий випадок, незалежно від кількості постраждалих. Після скасування військового стану суми зростуть до 1 млн грн для постраждалих у ДТП осіб (ліміт із одного страхового випадку — до 20 млн грн), і до 2 млн — за майнову шкоду. Після вступу України до ЄС виплати стануть ще більшими.

Впроваджуються швидкі страхові виплати за страховиків-банкрутів (до 90 днів).

Запускається пряме врегулювання при всіх ДТП без постраждалих осіб (якщо збитки завдано лише авто). Це означає, що водій може звернутися до своєї страхової компанії, а не до страховика «винного» учасника аварії, як було раніше. Це правило поширюється і на ті випадки, коли винуватець ДТП взагалі не має поліса автоцивілки.

Переваги прямого врегулювання «Мінфіну» пояснив Ігор Сахар.

«Раніше до мене приходив не мій клієнт, а „людина з вулиці“, якій завдав шкоди той, хто купив у мене поліс автоцивілки. Ставлення до „чужинців“ у багатьох страхових компаній відповідне — переплачувати ніхто не зацікавлений. При прямому врегулюванні прийде наш клієнт, який уже купив поліс, і, може, й надалі купуватиме автоцивілку та інші продукти. Тому є пряма зацікавленість обслужити його якнайкраще», — каже Ігор Сахар.

Він прогнозує, що пряме врегулювання збільшить загальний рівень страхового сервісу. Якщо людина не винна у ДТП, її страхова компанія покриє збитки, але потім звернеться за компенсацією до страхової компанії винуватця аварії. Тобто у страховика зникають стимули економити на клієнті, адже він зможе отримати виплачену суму від страхової компанії винуватця аварії. Таким чином, водіям припинять недоплачувати за страховками, що було масовим явищем раніше.

Скасується поняття «зносу» при розрахунку розміру страхової виплати, а самі виплати здійснюватимуться у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу. Раніше за всіма авто, якщо вони не тільки з салону і вже зняті з гарантійного обслуговування, при розрахунку страхової виплати враховували «знос». Він міг суттєво зменшити виплату, оскільки страховики вважали, що на стару машину можна поставити недорогу запчастину з розбірки. А якщо знайти вживану комплектуючу автовласник не міг, йому доводилося доплачувати зі своєї кишені.

Запроваджується вільне ціноутворення, що, за словами Гетьманцева, дозволить визначити «справедливу ціну» та включити ринкові механізми.

Зменшено термін розгляду заяви на виплату — з 90 до 60 днів із дня звернення.

Скасування франшизи. Раніше в середньому на ринку вона становила 10−15%. Тобто частину коштів мав доплачувати власник полісу зі своєї кишені.

Нюанси автоцивілки по-новому

Страховики, з якими поспілкувався «Мінфін», говорять про нюанси, з якими доведеться зіткнутися і їм самим, і автовласникам.

Наприклад, раніше постраждалий у ДТП міг вимагати виплати на руки. З цієї суми стягувався ПДВ, але такий підхід дозволяв отримати «живі гроші», за які необов’язково було ремонтувати авто. «Фактично їх можна було витратити на будь-що, чим багато водіїв і користувалися», — каже Ігор Сахар.

Тепер же запроваджується європейський підхід — кошти на ремонт перераховуватимуться на СТО. «Авто загнав — авто забрав. Нічого доплачувати не потрібно, всі питання вирішує страхова», — уточнює голова Асоціації «Страховий бізнес» В’ячеслав Черняховський.

Для автовласників це зручно, але, по-перше, зникне можливість пускати виплати «на життя», замість того, щоб ремонтувати пошкоджене авто, по-друге, не можна буде відремонтувати машину в гаражах і у приватних майстрів, які не працюють зі страховими компаніями.

Черняховський також додав: через те, що оплачувати ремонт почне страхова компанія постраждалого, яка потім вибиватиме компенсації у страховиків винуватця ДТП, особливо сперечатися з майстрами щодо суми вона не буде. Через це загалом на ринку може ще більше підвищитись вартість ремонтних робіт.

Втім, розкидатися грошима страховики все одно не будуть.

«Щоб страхові компанії не обманювали один одного, застосовуються певні механізми розрахунку виплат. Зокрема, розмір середнього збитку (тобто усереднена сума виплат за страховими випадками). Раніше цей показник становив 25 тис. грн, тепер зросте до 48−50 тис. грн», — підрахував Ігор Сахар.

Тобто 48−50 тис. грн — це сума, на яку можуть розраховувати водії, які потрапили в «середньостатистичну» ДТП без великих пошкоджень авто. Це вдвічі більше, ніж було раніше, але не факт, що таке підвищення стелі дозволить повністю відмовитися від практики доплат із боку автовласників.

У цьому питанні багато що залежатиме від лояльності страховика, тобто включатимуться ті самі «ринкові механізми», на які розраховує Гетьманцев.

Ігор Сахар каже, що самі страховики поки що тільки розбираються з особливостями автоцивілки по-новому. І перший, не зовсім приємний сюрприз, що вже сплив для бізнесу, — невизначеність із пільговою категорією клієнтів.

«Раніше частина водіїв (інваліди 1 групи, учасники бойових дій) мали право не купувати автоцивілку. Їхню відповідальність страхувала держава. Тепер вони повинні купувати поліси, хоча й зі знижкою у 50%.

Нюанс у тому, що держава пообіцяла компенсувати страховикам суми знижок, але поки що Кабмін тільки шукає джерела для таких компенсацій, і, за моєю інформацією, у першому півріччі цього року грошей не буде. При цьому продаж полісів за пів ціни вже активно триває. Як це зрештою вплине на портфель збитковості страховиків — незрозуміло", — зазначає Ігор Сахар.

Також, за його словами, на ринку почалася плутанина зі страховими агентами. Вони одержують від страхових компаній певний відсоток комісійних із кожного проданого полісу. Але після того, як цінники на поліси злетіли, страховики почали «обрізати» комісійні.

«Агенти чомусь захотіли також вдвічі більше отримувати, хоча їхня робота жодним чином не змінилася. Коли страхові компанії почали зрізати комісійні, агенти почали бігати по страховиках у пошуку тих, хто запропонує більше. Крім того, НБУ виставив додаткові вимоги до страхових агентів. У світлі всього цього, поки що незрозуміло, як далі працюватимуть агентські мережі і чи залишаться вони на ринку взагалі», — каже Ігор Сахар.

А що, як не купувати поліс?

Через різке підвищення цінників на автоцивілку, у багатьох водіїв може з’явитися спокуса взагалі не купувати поліс. Такі випадки були й раніше. «У мене якось закінчилася страховка, грошей на нову не було. Тож я якийсь час їздив без полісу. Вирішив, що, якщо спіймають, заплачу штраф, це все одно набагато дешевше, ніж придбання нової страховки», — розповів киянин Ілля.

Ігор Сахар каже, що у них продажі автоцивілки поки що не впали. Але, на думку Черняховського, армія «відмовників» справді може збільшитись.

Адже штраф за відсутність автоцивілки зараз — лише 425 грн, а це щонайменше удесятеро менше, ніж вартість поліса.

Як каже Гетьманцев, новим законом передбачено контроль наявності полісів камерами автофіксації. «На сьогодні законодавство у сфері адміністративних правопорушень не готове до цього, і система автофіксації поки що не використовується для виявлення даного правопорушення. Але згодом, коли до законодавства будуть внесені зміни, рішення не страхувати авто стане просто економічно невиправданим (оскільки штрафи приходитимуть щоразу, коли авто потрапить до поля зору камер — ред.)», — підсумував Гетьманцев. Терміни початку «полювання» на відмовників від полісів за допомогою камер він не назвав.

Ігор Сахар більше розраховує на особисту зацікавленість водіїв страхувати авто. «Дешевше заплатити штраф, ніж купувати поліс, рівно до того моменту, доки ви не в'їдете в чийсь автомобіль. Адже тоді доведеться сплатити повною мірою, і все — зі своєї кишені», — каже він.

«Висновки робити зарано, але за результатами продажів 15 днів січня ми бачимо зростання на 65% кількості укладених полісів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ми пояснюємо це тим, що українці стали ретельніше обирати страховика з автоцивілки, так само як вони обирають партнера по КАСКО. Адже тепер при ДТП клієнт звертається до тої компанії, поліс якої придбав», — каже Білецька.