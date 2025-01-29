США розблокували частину іноземної допомоги — ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо поновив екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту, а 28 січня погодився принаймні тимчасово продовжувати витрачати гроші на гуманітарні програми, які надають життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування і житло. Про це пише Forbes.ua з посиланням на The Associated Press.

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Що відомо

У меморандумі для організацій, отриманому The Washington Post, Рубіо визначив гуманітарну допомогу як «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування, житло та допомогу у забезпеченні засобами існування, а також витратні матеріали та розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

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Документ покликаний завершити плутанину щодо того, які програми в бюджеті іноземної допомоги на $60 млрд будуть звільненні від заморозки, введеної президентом США Дональдом Трампом.

Хоча держсекретар у своїй службовій записці схвалив продовження потенційно багатомільярдної «гуманітарної допомоги, яка рятує життя», багато гуманітарних організацій досі не впевнен і, що це означає і чи дозволено їм продовжувати роботу.

Деякі організації з надання допомоги висловили сподівання, що крок Рубіо врятує більше програм, які підтримують життя біженців, тяжкохворих та інших людей по всьому світу, але вже прискорили темпи звільнень, відпусток і закриттів програм.