Насім Талеб назвав розпродаж акцій NVIDIA початком падіння ринку ІІ

Автор книги «Чорний лебідь» Нассим Талеб попереджає, що розпродаж акцій NVIDIA, що відбувся в понеділок, 27 січня, — це лише мала частина того, що чекає на інвесторів, які вклалися в акції американських компаній, які зростають завдяки розробкам у сфері штучного інтелекту. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg News.

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Що говорить Талеб

«Це початок. Початок адаптації людей до дійсності. Тому що зараз вони розуміють, тепер уже небездоганно. Є маленька тріщина на склі», — цитує агентство Талеба.

Насім Талеб вважає, що майбутні обвали можуть бути вдвічі або навіть втричі більше, ніж у понеділок, коли акції NVIDIA втратили 17%.

Автор «Чорного лебедя» сказав, що інвестори досі були надто зосереджені на одній ідеї: папери компанії продовжуватимуть зростати, оскільки вона зберігає домінування в галузі ШІ.

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На думку Талеба, зниження акцій американської компанії в понеділок насправді було «дуже незначним» з огляду на ризики у галузі.

Нагадаємо

Раніше засновник найбільшого у світі хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо в розмові з газетою Financial Times висловив думку, що ентузіазм інвесторів з приводу штучного інтелекту спровокував виникнення міхура на ринку американських акцій, який нагадує ситуацію перед крахом доткомів у 2000-х.

«Ціни досягли високого рівня, водночас існує ризик зміни процентної ставки, і ця комбінація може проколоти міхур», — вважає Рей Даліо.

Крах доткомів, що стався на початку 2000-х років, став результатом стрімкого зростання та подальшого падіння акцій інтернет-компаній, які активно з'являлися на фондовому ринку наприкінці 1990-х років.

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У цей період інвестори, охоплені ейфорією від нового цифрового століття, вкладали величезні суми у стартапи, багато з яких не мали стійкої бізнес-моделі чи реальних доходів.

Індекс NASDAQ зростав небувалими темпами: з 1000 пунктів 1996 року показник піднявся до 5048 пунктів до березня 2000-го. Однак незабаром після цього почалася різка корекція: до жовтня бенчмарк звалився більш ніж на 70%.

Акції Nvidia впали на 11% через занепокоєння, викликане успіхами китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту (ШІ).