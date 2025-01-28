Рей Даліо порівняв ажіотаж навколо штучного інтелекту з бульбашкою доткомів

Акції на американському ринку знаходяться в ситуації, дуже схожій на обвал технологічних компаній, що передував, на початку 2000 років, заявив мільярдер, засновник найбільшого у світі хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо в бесіді з Financial Times.

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Що говорить Даліо

На думку Даліо, вартість акцій досягли високих рівнів, у той час, як є ризик підвищення відсоткових ставок, і таке поєднання може проколоти бульбашку.

«Поточне перебування у нинішньому циклі зараз дуже схоже на становище, яке було у 1998−1999 роках. Іншими словами є велика нова технологія, яка, безумовно, змінить світ і буде успішною. Але дехто плутає це з успішними інвестиціями», — сказав Даліо.

Попередження Даліо пролунало на тлі побоювань, що нинішній бум у сфері штучного інтелекту зайшов надто далеко, зазначає FT. Наприкінці 1990-х років оцінки технологічних компаній сильно зросли, чому сприяли низькі відсоткові ставки та розвиток використання Інтернету.

Однак, коли ФРС США посилила грошово-кредитну політику, стався різкий спад, пише FT. Технологічний індекс Nasdaq 100 1999 року виріс удвічі, а до листопада 2022 року втратив близько 80%. З початку 2023 року він також виріс удвічі, зокрема завдяки зростанню акцій Nvidia.

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Нагадаємо

27 січня акції технологічних компаній, пов'язаних зі сферою ШІ, впали через успіх китайського стартапу DeepSeek, який розробив конкурентоспроможну модель за невеликих витрат.

Nvidia, яка вважається головним бенефіціаром буму ШІ, втратила близько $590 млрд ринкової капіталізації, що стало найбільшим обвалом в історії. Тим часом інвестори стурбовані високою вартістю запозичення і побоювання посилилися після того, як чиновники Федеральної резервної системи США знизили очікування щодо скорочення процентних ставок у 2025 році, нагадує FT.

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У 2024 році Даліо виступив за інвестиції в Китай, незважаючи на те, що тоді китайські ринки переживали падіння. Зараз у розмові з FT він наголосив, що ставки у гонці за штучний інтелект незвичайної високі. За його словами, технологічна боротьба США та Китаю має набагато більше значення, ніж прибутковість, з погляду не лише економічної переваги, а й військової.

На його думку, ті інвестори, які зосередяться на прибутковості, ці гонки не виграють. Даліо зазначив, що держава неминуче підтримуватиме розвиток ШІ через важливість перемоги у цій гонці, навіть якщо це завдасть збитків прибутковості.