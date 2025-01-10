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10 січня 2025, 18:15

Через високу інфляцію інвестори втрачають оптимізм щодо ШІ

Розпочавшись на мажорній ноті виступом CEO Nvidia Дженсона Хуанга перший повноцінний торговий тиждень після Різдвяних канікул продемонстрував, що головні інвестиційні теми залишаються незмінними — це інфляція, ставки та ШІ. А ось так звана «Trump trade», ставка на зміни, пов’язані з вибором Трампа, схоже, втрачає силу, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Розпочавшись на мажорній ноті виступом CEO Nvidia Дженсона Хуанга перший повноцінний торговий тиждень після Різдвяних канікул продемонстрував, що головні інвестиційні теми залишаються незмінними — це інфляція, ставки та ШІ.

Нові обіцянки техногігантів

«Наступний рубіж штучного інтелекту — це фізичний штучний інтелект!» — заявив у минулий понеділок зранку СEO Nvidia Дженсон Хуанг, виступаючи на Consumer Electronics Show 2025 у Лас-Вегасі. «У той час, як генеративний штучний інтелект може розуміти та генерувати медіа, фізичний штучний інтелект може розуміти, орієнтуватися та взаємодіяти з фізичним світом. Зрештою він приводитиме в дію численні типи автономних роботів, але першим типом інтелектуальних роботів, яким користуватиметься більшість людей, буде автономний автомобіль» — запевнив Хуанг, і це не пусті слова, якими так любить розкидатися інший геній сучасності, що зараз пробує свої сили в великій політиці.

Гучні заяви про майбутній розвиток ШІ Дженсон Хуанг підкріпив демонстрацією нових мікропроцесорів сімейства Blackwell; настільного комп’ютера Project DIGITS, достатньо потужного для дослідників, зацікавлених у «створенні прототипів, налаштуванні та запуску великих моделей штучного інтелекту»; платформи Cosmos для розробки фізичних систем штучного інтелекту; а також оголошенням про співпрацю з Toyota та про низку здобутків у сфері штучного інтелекту, які дозволять розробникам створювати та запускати власних агентів штучного інтелекту.

Одним словом, перспективи ще й які, і не дивно, що ринки моментально відреагували стрімким зростанням, яке, щоправда, тривало не так і довго. Наприкінці тижня ціна на акції Nvidia повернулася туди, де й починала у понеділок. Мабуть, все ж таки, даються взнаки побоювання інвесторів щодо того, а чи не переоцінена вся ця історія з ШІ, бо розмов багато, капіталовкладень ще більше, за різними оцінками, майже півтора трильйони доларів, а ось матеріальної віддачі поки що не видно. Та й загалом загальна ситуація в економіці та на фінансових ринках не дуже сприяє зростанню ринка акцій.

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Пріоритет економіки

Перемога над інфляцією, яку багато хто вже почав святкувати в середині минулого року, виявилася далеко не остаточною, а отже надії на швидке подальше зниження ставки ФРС — марними. Неабияке розчарування, масштаби якого стають дедалі більшими, аж настільки, що дохідність десятирічних державних облігацій США сягнула 4,8%, чого не траплялося з квітня минулого року, і що суттєво вище, ніж коли ФРС почав «розворот» у бік зниження ставки. Очевидно, що високі ставки — це значна проблема, адже більшість компаній буде змушена рефінансувати борги дорожче, та й при такій дохідності десятирічних облігацій, ринок акцій стає менш цікавим.

У такій ситуації кожне слово, заява або хоч натяк від вершителів економічної та фінансової політики, що може вплинути на подальшу долю ринків, очікується інвесторами з великим нетерпінням і цікавістю. В середу були опубліковані протоколи останнього засідання ФРС, які загалом продемонстрували, що ніхто з керівництва центрального банку повністю не розуміє, можливих напрямків економічної політики адміністрації Трампа. Дослівно, в оприлюдненому протоколі йдеться про «підвищену невизначеність щодо особливостей та термінів потенційних змін у торговельній, імміграційній, фіскальній та регуляторній політиці, що ускладнює прогнозування економічних умов наступного року».

В результаті прогнозується, що «зростання реального ВВП буде дещо повільнішим, ніж у попередньому базовому прогнозі, рівень безробіття дещо вищим, а інфляція залишиться приблизно на тому ж рівні, що й у 2024 році, а не знизиться». Погодьтеся — звучить не дуже оптимістично. Та й ринок ф’ючерсів вказує, що ймовірність швидкого подальшого зниження ставки швидко зменшується.

Заключною подією цього досить непростого тижня, який точно матиме вплив на рішення ФРС, а отже й на фінансові ринки, став Звіт про стан ринку праці в грудні. Це останній звіт перед наступним засіданням ФРС в кінці січня.

Прогнозувалося невеличке сповільнення у створенні нових робочих місць — 155 000 проти 227 000 у листопаді. Рівень безробіття очікувався незмінним на рівні 4,2%. Але не так сталося, як гадалося: кількість створених робочих місць виявилася на рівні 250000, рівень безробіття знизився до 4,1%. Економіка працює — це добре, але з такими показниками у ФРС навряд чи вистачить сміливості і з’явиться бажання знижувати ставку. А це точно не користь ринкам!

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Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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