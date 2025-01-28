Торгівля російською нафтою з Китаєм та Індією зупиняється через санкції — Reuters

Китай та Індія зупинили торгівлю російською нафтою, оскільки санкції США спричинили різке зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно із даними трейдерів і судноплавних компаній, торгівля російською нафтою, яку завантажували у березні, в Азії зупинилась, оскільки у Китаї виник великий розрив у ціні між покупцями і продавцями. Це сталося після того, як вартість фрахту танкерів, на які не вплинули санкції США, різко зросла.

Вашингтон запровадив 10 січня нові санкції проти російського ланцюга постачання нафти, що призвело до різкого зростання фрахтових ставок на танкери, тоді як покупці та порти у Китаї та Індії уникали санкційних суден.

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Пропозиції на російську нафту марки ESPO Blend, яка експортується з тихоокеанського порту Козьміно, зросли до $3−5 за барель до ціни марки ICE Brent на умовах поставки із судна (DES) у Китай після того, як ставки фрахту для танкера Aframax на цьому маршруті підскочили на кілька мільйонів доларів, повідомили три трейдери.

До введення санкцій, стійкий зимовий попит і зміцнення цін на конкуруючі сорти нафти з Ірану призведи до того, що спотові премії на нафту сорту ESPO Blend до Китаю зросли майже до $2 за барель, що є найвищим показником із початку повномасштабної війни рф проти України, яка спровокувала знижки до $6.

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd на минулому тижні повідомив агентству, що компанія не отримала жодної нової пропозиції на березневі поставки, як це було зазвичай.

У компанії очікують, що кількість вантажів, запропонованих на березень, зменшиться порівняно із січнем і груднем. Зазвичай Індія отримує пропозиції щодо російської нафти у середині кожного місяця.

Торік імпорт російської сирої нафти до Індії дорівнював 36%, тоді як майже п’ята частина обсягу імпорту припадала на Китай.

За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції спрямовані на танкери, які перевозять близько 42% російського морського експорту нафти, у першу чергу до Китаю, хоча танкери, які потрапили під санкції, поступово вивантажують нафту в Китаї та Індії протягом періоду звільнення від санкцій.

США пояснили Індії, що танкери, завантажені російською нафтою, повинні розвантажитися до 27 лютого відповідно до санкцій, розповів журналістам у п’ятницю міністр нафти Індії Панкадж Джайн. Платежі за нафту на борту суден, які потрапили під санкції, повинні бути здійснені до 12 березня, додав він.