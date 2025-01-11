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11 січня 2025, 14:15

У США оцінюють втрати рф від нових нафтових санкцій у мільярди доларів на місяць

У п’ятницю, 10 січня, адміністрація президента США Джо Байдена запровадила найширший на сьогодні пакет санкцій, спрямований на зменшення доходів росії від нафти та газу. Дані санкції коштуватимуть рф мільярди доларів на місяць. Про це заявив представник Білого дому під час спілкування з журналістами, передає Reuters.

У п’ятницю, 10 січня, адміністрація президента США Джо Байдена запровадила найширший на сьогодні пакет санкцій, спрямований на зменшення доходів росії від нафти та газу.
Фото: pixabay.com

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За словами високопосадовця Адміністрації Байдена, ці обмеження є найзначнішими санкціями проти російського енергетичного сектору, найбільшого джерела доходів для військової машини Кремля.

Він пояснив, що логіка санкцій полягає в тому, щоб вдарити по кожному етапу російського ланцюга видобутку та доставки нафти. Тому запроваджені санкції стосуються виробників нафти, танкерів, посередників, трейдерів і портів.

За словами посадовця, ці обмеження можуть коштувати росії мільярдів доларів на місяць, якщо забезпечити їх належне дотримання.

Інший представник Адміністрація Байдена висловив сподівання, що санкції проти російської енергетики посилять тиск на економіку рф.

Нагадаємо

Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про запровадження санкцій проти російських «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та інших компаній, пов’язаних з «тіньовим» флотом танкерів, який дозволяє рф експортувати нафту в обхід обмежень.

За даними російського «Комерсанту», на «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» в останні місяці припадало до 20% російського експорту нафти. «Сургутнефтегаз» щомісяця відвантажував близько 1,9−2,2 млн тонн, «Газпром нефть» — 1,6−1,8 млн тонн.

Усі операції з «Газпром нефтью» та «Сургутнефтегазом» мають бути згорнуті до 27 лютого.

Вплив на російський нафтовий сектор

Опитані російські аналітики та учасники ринку очікують, що новий санкційний пакет вплине на весь нафтовий сектор рф.

Зокрема, вважають вони, виникнуть проблеми, пов'язані зі зростанням дисконтів на нафту та нафтопродукти, збільшенням ставок фрахту через дефіцит «чистих» танкерів, а також проведення оплати.

«Сьогоднішній пакет санкцій — результат зусиль уряду США, спрямованих, з одного боку, на кількісне розширення санкцій проти основних компаній-експортерів, з іншого — таких, що завдають, можливо, навіть більш чутливого удару по вибудованій фінансово-юридичній та логістичній інфраструктурі», — зазначає партнер колегії адвокатів Delcredere Андрій Рябінін.

Дохід від скрапленого природного газу

Мінфін США вперше включив до санкційного списку два чинні російські СПГ-заводи. Це «Криогаз-Высоцк» на 660 тис. тонн на рік компанії «Новатек» і Газпромбанку та завод «Портовая СПГ» «Газпрому» на 1,5 млн тонн на рік.

У листопаді 2023 року під санкції потрапив на той момент проєкт «Арктик СПГ-2», де «Новатеку» належать 60%. Згодом це зупинило його роботу.

За оцінками незалежного експерта Олександра Собка, сукупний річний виторг «Криогаз-Высоцк» та «Портовая СПГ» від продажу скрапленого природного газу може досягати $1,3 млрд за 2,2 млн тонн СПГ, які експортують майданчики.

Він зазначає, що такі обсяги є значними для світового ринку, але у довгостроковій перспективі їх зупинка не призведе до кризи через наявність альтернативних потужностей.

«На світовому ринку СПГ все починають запускатися нові потужності — це великий Plaquemines LNG в США на 14 млн тонн, також цього року очікується запуск LNG Canada і деяких інших заводів», — додав експерт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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