Ціни на каву арабіка знову оновили історичний максимум

Біржові ціни на каву сорту арабіка (Arabica) поновили історичний максимум. Вартість березневого ф'ючерсу на кавові зерна цього сорту зросла на 2,3% і на максимумі досягла $3,56 за фунт ($7,85 за кілограм), свідчать дані торгів на біржі ICE.

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Чому зростають ціни

Котирування кави прискорили зростання після того, як загроза нових мит стосовно Колумбії посилила нервозність учасників ринку.

На вихідних президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розробити 25% мита на всі колумбійські товари, а також санкції проти країни за відмову влади прийняти два літаки з мігрантами, депортованими зі США.

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Втім, незабаром після цього Білий дім заявив, що утримається від анонсованих заходів, оскільки Колумбія «погодилася на всі умови президента Трампа» негайно, включаючи ухвалення депортованих колумбійців на американських військових літаках.

Минулого року ціни на каву злетіли майже на 70%, а з початку 2025-го додали ще 11%. Котирування зростали на побоюваннях дефіциту через посуху у Бразилії, яка є одним із найбільших постачальників цього сорту у світі. З травня по серпень 2024 року деякі ключові сільськогосподарські райони країни зіткнулися із посушливою погодою з 1981 року. Це знижує перспективи врожаю арабіки в Бразилії наступного сезону.

Все це наклалося на побоювання з приводу постачання кавових зерен із В'єтнаму після того, як один із ключових кавових регіонів постраждав від посухи в період зростання кавових дерев, а на початку збору врожаю у В'єтнамі пройшли сильні дощі.

Ціна березневого ф'ючерсу на каву сорту робуста на біржі ICE протягом дня 27 січня додавала 1,08% до піку на рівні $5604 за тонну. Бюджетніший сорт, що використовується в розчинних напоях, також різко виріс у ціні 2024 року — більш ніж на 71%. З початку поточного року зростання становило майже 15%.

На тлі низьких урожаїв у Бразилії та В'єтнамі Міністерство сільського господарства США прогнозує, що світові запаси у сезоні 2024−2025 впадуть до 25-річного мінімуму.

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Усього каву вирощують близько 40 країн. Більше половини світового виробництва припадає лише на дві країни — Бразилію та В'єтнам. Колумбія, за даними Міністерства сільського господарства США, є третім за величиною виробником кави у світі та другим за величиною виробником арабіки.