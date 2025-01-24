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24 січня 2025, 15:14

Саудівська Аравія відповіла на заклик Трампа щодо зниження цін на нафту

Саудівська Аравія фіксує зростання попиту на світовому ринку енергії та вважає за необхідне забезпечити ефективні поставки для покриття цього попиту. Про це заявив міністр економіки та планування Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім під час виступу у п’ятницю, 24 січня, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Укрінформ.

Саудівська Аравія фіксує зростання попиту на світовому ринку енергії та вважає за необхідне забезпечити ефективні поставки для покриття цього попиту.
Фото: AI

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«Позиція Саудівської Аравії та ОПЕК полягає у забезпеченні довгострокової стабільності ринку, щоб упевнитися, що є достатня пропозиція для задоволення зростаючого попиту. І попит дійсно зростає, чи то в США, чи через розвиток штучного інтелекту.

Попит буде зростати, і ми маємо забезпечити ефективне постачання енергії без шкоди для енергетичної безпеки, без ризику для нашої здатності використовувати технології та співпрацю для боротьби зі зміною клімату, що є серйозною проблемою", — сказав він, відповідаючи на питання щодо вчорашньої пропозиції президента США стосовно зменшення ціни на нафту.

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Також важливо надати країнам, що розвиваються, справедливий доступ до усіх вигод, яка дає енергія, зауважив саудівський міністр.

На його переконання, існують глобальні питання, які потребують вирішення, і одне з них — це енергетичний перехід.

«Я не думаю, що ми можемо дозволити собі неправильний підхід до питання енергетичного переходу. Цього разу ми повинні зробити все правильно. Постачання енергії та енергетична безпека є основою глобального зростання та процвітання», — заявив Алібрагім.

На цьому тлі він вказав на саудівський програмний документ «Візія 2030», який передбачає довгострокове реструктурування економіки країни.

«Нас особливо цікавить несировинна економіка. Сьогодні несировинні види діяльності становлять 52% від загального ВВП — і це вперше. Це — позитивний сигнал, який слід враховувати. Зростання несировинного сектору є стабільним, і ми очікуємо завершити 2024 рік із показником у 3,9%, 2025 рік — на рівні 4,8%, а 2026 рік — із 6,2% зростання несировинного сектору. Саме це є нашим пріоритетом», — повідомив міністр.

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Алібрагім також наголосив, що між США та Саудівською Аравією існує міцне партнерство, яке триває вже вісім десятиліть. За його словами, «Візія 2030» передбачає інвестиції у 12 разів більші, ніж заявлена цифра у $600 млрд в американську економіку, яку президент Трамп хотів би збільшити до $1 трлн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
24 січня 2025, 15:15
#
Культурно послали…
+
0
bonv
bonv
24 січня 2025, 15:28
#
Танкери з американським скрапленим газом (СПГ) розвертаються в океані та беруть курс на Європу, аби скористатися зростанням цін на європейському ринку. Про це пише Financial Times.
За даними видання, щонайменше сім газовозів, які прямували до Південної Африки, Азії та Колумбії змінили маршрут і тепер прямують до європейських портів.
«Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних розворотів», — зауважив аналітик ринку СПГ Алекс Фролі.
Financial Times пов’язує ці події із високими цінами на газ в Європі, які були спричинені зупинкою поставок російського газу через Україну на тлі холодної зими в західній частині континенту.
Зростання цін відкриває можливості отримати більші прибутки для компаній і трейдерів порівняно з відправленням своїх вантажів до Азії, де попит нижчий і ціни знижені. За оцінками компанії Spark Commodities, перенаправлення газовозів до Європи замість Азії зараз збільшує прибуток з одного танкера в середньому на 5,3 мільйона доларів.
«Європа все більше покладається на свою здатність залучати СПГ після втрати російського газу через Україну, оскільки вона вичерпує свій газ у сховищах. Газові сховища ЄС були заповнені на 59 відсотків станом на понеділок, що на 15 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року», — пояснює Financial Times.
+
+15
bonv
bonv
24 січня 2025, 15:37
#
Євросоюз досі не запровадив жодних санкцій на імпорт російського газу, тож зараз закуповує його рекордними темпами. Але тепер Європа купує газ переважно у скрапленому стані, а не через трубопроводи.
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