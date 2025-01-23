Нова американська адміністрація має намір суттєво посилити тиск на ключовий, енергетичний сектор російської економіки, який приносить у країну більш ніж половину всіх експортних доходів та забезпечує бюджету кожен четвертий карбованець податків. Про це заявив в інтерв'ю ВВС Radio 4 Роберт Вілкі, голова перехідної команди обраного президента Дональда Трампа.
Радник Трампа пригрозив залити світ дешевою нафтою і збанкрутувати російську економіку
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Що обіцяє США
Якщо путін не піде на угоду щодо України, США різко збільшать постачання нафти на світовий ринок і опустять ціну до $40 за барель або нижче.
«Присутність США на світовому ринку нафти відправить ціну вниз — і це збанкрутує російську економіку. Це чинитиме неймовірний тиск на військову економіку путіна», — сказав Вілкі.
Він також анонсував збільшення постачання американського зрідженого газу до Європи, де американський ЗПГ вже займає 70% ринку, а в деяких країнах, наприклад, Німеччині, — близько 90%.
Нагадаємо
У ході передвиборчої кампанії Трамп анонсував масштабне розширення нафто- та газобичі у США під гаслом «Бури, дитинко, бури!». Він обіцяв, що виробництво нафти в країні збільшиться на 15%, або 3 млн барелів на добу — обсяг, який на 100% покриває поточний експорт російської нафти танкерами.
Трамп говорив, що планує віддати нафтовикам федеральні землі та шельф, у тому числі дозволивши буріння в багатих на нафту штатах, насамперед на Алясці та в Техасі, а також у Мексиканській затоці.
Крім того, він анонсував скасування заборони на будівництво нових трубопроводів, яку запровадив Джо Байден, та зняття організацій на експорт ЗПГ.
У першому публічному зверненні до Путіна після інавгурації Трамп пригрозив посилити санкції, аж до повного ембарго на всі російські товари, якщо Кремль не погодиться закінчити війну, яка завдала мільйонних втрат і стала найбільшим конфліктом у Європі з Другою світовою.
Коментарі - 3
и пожелания Байдена или Трампа им не указ…
в долларах США (стоимость за баррель):
Россия (на шельфе) — $42−43;
Россия (новые скважины) — $50−55;
Россия (старые скважины) — $20;
США (сланцевая нефть) — $35−50;
США (жидкая нефть) — $43−45;
Саудовская Аравия — $2,8;
Казахстан — от $20 до $50;
Кувейт — $8,79;
Венесуэла — $37−40;
Нигерия — $15−17;
Иран (на морском шлейфе) — до $27;
Иран (на континентальной части) — до $11;
При цене в $40 частные нефтяные компании обанкротятся
быстрее, чем российский государственный Газпром…