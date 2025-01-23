Радник Трампа пригрозив залити світ дешевою нафтою і збанкрутувати російську економіку

Нова американська адміністрація має намір суттєво посилити тиск на ключовий, енергетичний сектор російської економіки, який приносить у країну більш ніж половину всіх експортних доходів та забезпечує бюджету кожен четвертий карбованець податків. Про це заявив в інтерв'ю ВВС Radio 4 Роберт Вілкі, голова перехідної команди обраного президента Дональда Трампа.

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Що обіцяє США

Якщо путін не піде на угоду щодо України, США різко збільшать постачання нафти на світовий ринок і опустять ціну до $40 за барель або нижче.

«Присутність США на світовому ринку нафти відправить ціну вниз — і це збанкрутує російську економіку. Це чинитиме неймовірний тиск на військову економіку путіна», — сказав Вілкі.

Він також анонсував збільшення постачання американського зрідженого газу до Європи, де американський ЗПГ вже займає 70% ринку, а в деяких країнах, наприклад, Німеччині, — близько 90%.

Нагадаємо

У ході передвиборчої кампанії Трамп анонсував масштабне розширення нафто- та газобичі у США під гаслом «Бури, дитинко, бури!». Він обіцяв, що виробництво нафти в країні збільшиться на 15%, або 3 млн барелів на добу — обсяг, який на 100% покриває поточний експорт російської нафти танкерами.

Трамп говорив, що планує віддати нафтовикам федеральні землі та шельф, у тому числі дозволивши буріння в багатих на нафту штатах, насамперед на Алясці та в Техасі, а також у Мексиканській затоці.

Крім того, він анонсував скасування заборони на будівництво нових трубопроводів, яку запровадив Джо Байден, та зняття організацій на експорт ЗПГ.

У першому публічному зверненні до Путіна після інавгурації Трамп пригрозив посилити санкції, аж до повного ембарго на всі російські товари, якщо Кремль не погодиться закінчити війну, яка завдала мільйонних втрат і стала найбільшим конфліктом у Європі з Другою світовою.