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24 січня 2025, 10:49

Трамп закликав знизити світові ціни на нафту, щоб закінчити війну росії проти України

Президент США Дональд Трамп сказав, що має намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту. На його думку, це допоможе швидше закінчити війну рф проти України. Про це він заявив у четвер, 23 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Я хочу попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна росії проти України швидко б закінчилася», — сказав Трамп.

Він зазначив, що зараз світові ціни на нафту є досить високими, що сприяє продовженню війни в Україні.

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«Ви можете покласти край війні, знизивши ціну на нафту. Це треба було давно зробити, це безвідповідально з вашої сторони», — зазначив президент США.

Трамп також заявив, що також зусилля задля досягнення мирного врегулювання між росією і Україною вже тривають.

Крім того, він підкреслив, що падіння цін на нафту дозволить знизити відсоткові ставки по кредитах спочатку у США, а згодом і по всьому світу.

Нагадаємо

У грудні 2022 року країни ЄС та «Великої сімки» (G7) встановили граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Однак росія створила «тіньовий флот», щоб обходити обмеження Заходу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Три літри
Три літри
24 січня 2025, 10:58
#
«Ви можете покласти край війні, знизивши ціну на нафту. Це треба було давно зробити, це безвідповідально з вашої сторони», — зазначив президент США.

Людина яка прямо закликала до зупинки підтримки України тепер повчає інших що їм треба було йти на зменшення свого прибутку заради України. Однак ні Емірати, ні Аравія не мають договору з Україною про гарантії безпеки, на відміну від США.
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S1ax
S1ax
24 січня 2025, 11:24
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Популисты, такие популисты!
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