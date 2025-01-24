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24 січня 2025, 13:48

У Standard Chartered прогнозують зростання BTC, мемкоїни Трампа залучили новачків у Solana: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

У Standard Chartered прогнозують зростання біткоїна до $200 тисяч до кінця року

До кінця 2025 року біткоїн і Ethereum подорожчають до $200 000 і $10 000 відповідно за рахунок попиту інституційних інвесторів через ETF. Про це йдеться у звіті Standard Chartered, повідомляє The Block.

«Інституційні потоки в біткоїн у 2025 році перевищать торішній рівень. При цьому свіжий капітал надходитиме переважно від пенсійних фондів», — уточнили фахівці.

Після досягнення орієнтирів почнеться «легкий» сезон альткоїнів через більший фокус на основні криптовалюти. Підтримку надасть ажіотаж навколо офіційного мем-коїна президента США Дональда Трампа.

«Глобальне охоплення і швидкість зростання TRUMP сигналізують про зміну парадигми формування капіталу в міру того, як цифрові активи стають дедалі «мейнстрімнішими», — підкреслили аналітики.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $105 440, $Ethereum — 3 410.

У Канзасі розглянуть законопроєкт про інвестиції Пенсійного фонду в біткоїн-ETF

Сенатор штату Канзас Крейг Боузер представив законопроєкт, який дасть змогу Пенсійному фонду державних службовців (KPERS) інвестувати в біржові продукти на базі біткоїна. Для управління цими вкладеннями пропонується створити спеціальну раду піклувальників.

Примітно, згідно із законопроєктом, KPERS, яка управляє трьома пенсійними планами для держслужбовців і муніципальної влади, зможе виділити до 10% активів у біткоїн-фонди. У тексті документа не уточнюється, які саме, ф’ючерсні або спотові теж.

«Рада піклувальників може інвестувати та реінвестувати кошти фонду в біржові продукти на базі біткоїна, випущені компанією, зареєстрованою в Канзасі», — йдеться у документі.

Якщо ж вартість портфеля перевищить 10% від обсягу активів під управлінням (AUM), то продати надлишки можна буде тільки з найбільшою вигодою для бенефіціарів.

Для моніторингу ефективності інвестицій рада піклувальників щорічно проводитиме перевірку.

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Вдова Джона Макафі підтримала запуск мем-коїна AIntivirus

Дженіс Макафі, вдова підприємця і криптоентузіаста Джона Макафі, підтримала запуск мем-коїна AIntivirus (AINTI) на Solana, співзвучного назві основного продукту її чоловіка.

«Я рада оголосити, що взяла на себе контроль над продуктом, який розширить спадщину Джона. У ньому втілені його основні переконання — свобода, конфіденційність і технології, а також пристрасть до цифрових активів і ШІ», — повідомила вона.

Згідно з ончейн-даними, актив випустили 6 січня із сукупною пропозицією в 100 млн. Протягом наступних тижнів і до анонсу токени перевели на 277 інших гаманців.

Згідно з DEX Screener, розробники направили в основні пули на Raydium і Meteora лише 2,6 млн AINTI ($1 млн).

Мемкоїни $TRUMP і $MELANIA залучили багато новачків у Solana

Мемкоїн президента США Дональда Трампа залучив сотні тисяч нових користувачів у криптосферу Solana. За даними аналітичної компанії Chainalysis, близько половини власників токенів $TRUMP та $MELANIA ніколи раніше не купували альткоїни на блокчейні Solana.

46,5% покупців створили свої гаманці у день придбання токенів. Згідно з аналізом Chainalysis, більшість власників $TRUMP та $MELANIA — роздрібні інвестори: понад 80% адрес містять активи менше $1 000, а 70% — менше $100.

Станом на 21 січня понад 77% гаманців з токенами $TRUMP або зазнали збитків, або заробили менше ніж $100. При цьому близько 50 «китів» отримали прибуток понад $10 млн, а кілька гаманців утримують понад $100 млн, що становить 94% від загальної вартості.

Читайте також: $TRUMP: навіщо новому президенту США свій мемкоїн і чи можна на ньому заробити

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
24 січня 2025, 14:16
#
Де 100К — там і 200К:)
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