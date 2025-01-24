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24 січня 2025, 8:42

Трамп підписав указ про розвиток криптоіндустрії

Президент США Дональд Трамп підписав указ про цифрові активи, спрямований на створення сприятливих умов для розвитку галузі у США та формування національного резерву цифрових активів.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про цифрові активи, спрямований на створення сприятливих умов для розвитку галузі у США та формування національного резерву цифрових активів.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниУказ передбачає створення робочої групи під керівництвом радника Білого дому зі штучного інтелекту та криптовалют Девіда Сакса.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Указ передбачає створення робочої групи під керівництвом радника Білого дому зі штучного інтелекту та криптовалют Девіда Сакса.

До складу групи увійдуть міністр фінансів, голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) та керівники інших профільних відомств.

Ключові положення

  • Розробка федеральної системи регулювання цифрових активів, включаючи стейблкоїни, для зміцнення лідерства США у сфері цифрових фінансів.
  • Оцінка можливості створення стратегічного національного резерву цифрових активів, що стане безпрецедентним кроком історії державної криптовалютної політики.
  • Залучення провідних експертів галузі для консультацій робочої групи, щоб забезпечити широкий спектр експертизи за межами федерального уряду.
  • Перегляд чинних нормативних актів — відомства повинні виявити та подати рекомендації щодо скасування або зміни правил, що впливають на сектор цифрових активів.
  • Пряма заборона відомствам на створення та просування цифрових валют центрального банку (CBDC).

Читайте також: $TRUMP: навіщо новому президенту США свій мекоїн і чи можна на ньому заробити

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Трамп готується до прийняття указів щодо криптовалют найближчим часом. За словами генерального директора компанії Circle Джеремі Алейра, указ дозволить банкам торгувати криптовалютами та зберігати їх, а також пропонувати криптовалютні інвестиції клієнтам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
24 січня 2025, 10:26
#
Сделали бы свой CBDC доллара, вот это повлияло бы на всю отрасль
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