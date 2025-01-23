НБУ очікує сповільнення інфляції у кінці 2025 року

У грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ . За оцінками Нацбанку, прискорення інфляції тривало й у січні. Проте регулятор очікує сповільнення інфляції уже у кінці 2025 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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Високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими чинниками, передусім пов’язаними з ефектами гірших минулорічних урожаїв.

Водночас посилювався й фундаментальний ціновий тиск. Про це свідчить подальше пришвидшення базової інфляції (до 10,7% р/р у грудні), зокрема через стрімке зростання цін на послуги (12,5% р/р у грудні).

Така цінова динаміка зумовлювалася збільшенням витрат бізнесу на сировину, матеріали й електроенергію, а також підвищенням зарплат на тлі збереження дефіциту кадрів.

Водночас в останні місяці певною мірою зростання цін стримувалося зміцненням курсу гривні до євро, що має вагоме значення для українського імпорту.

Перехід інфляції на двознаковий рівень негативно позначається на інфляційних очікуваннях населення та бізнесу. Однак очікування фінансових аналітиків та банків залишаються відносно стійкими.

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Прогноз

«Завдяки вичерпанню тимчасових чинників цінового тиску та заходам процентної й валютно-курсової політики НБУ інфляція сповільниться до 8,4% у 2025 році та до цілі 5% - у 2026 році», — зазначив Пишний.

У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих минулорічних врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу. Інфляція сягне свого піка у другому кварталі та із середини року почне знижуватися.

Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році - до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.