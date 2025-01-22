Перші укази Трампа: як вони вплинуть на США, Україну та світ
Перші укази Трампа, NVIDIA випередила Apple: головне за середу
Відразу після інавгурації новий Президент США Дональд Трамп озброївся ручкою та взявся підписувати свої перші укази. Ще заздалегідь він пообіцяв, що «стане диктатором на один день», щоб запровадити необхідні, на його думку, зміни. Наразі підписані Трампом документи займають на сайті Білого Дому пять сторінок. «Мінфін» проаналізував наслідки цих рішень.
Великий бізнес США з оптимізмом очікує змін від адміністрації Трампа
Керівники великих американських компаній та фінансових установ висловили оптимістичні очікування від економічного порядку денного, озвученого новою командою президента США Дональда Трампа.
NVIDIA знову стала найдорожчою компанією світу, обігнавши Apple
NVIDIA знову стала найдорожчою компанією світу, обігнавши Apple. На торгах у США акції NVIDIA зросли на 2,24%, її капіталізація становила приблизно $3,45 трлн. Водночас акції Apple впали на 3,17%, і її вартість знизилася приблизно до $3,35 трлн.
В МХП заявили про хакерську атаку. Частина ІТ-інфраструктури не працює
В ніч проти 22 січня була здійснена масштабна хакерська атака на компанію МХП, повідомила пресслужба харчового та агротехнічного холдингу 22 січня. Частина ІТ-інфраструктури МХП на цю мить не працює, відтак відвантаження продукції відбувається в обмеженому режимі.
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