Перші укази Трампа, NVIDIA випередила Apple: головне за середу

Відразу після інавгурації новий Президент США Дональд Трамп озброївся ручкою та взявся підписувати свої перші укази. Ще заздалегідь він пообіцяв, що «стане диктатором на один день», щоб запровадити необхідні, на його думку, зміни. Наразі підписані Трампом документи займають на сайті Білого Дому пять сторінок. «Мінфін» проаналізував наслідки цих рішень.

Великий бізнес США з оптимізмом очікує змін від адміністрації Трампа

Керівники великих американських компаній та фінансових установ висловили оптимістичні очікування від економічного порядку денного, озвученого новою командою президента США Дональда Трампа.

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