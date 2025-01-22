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22 січня 2025, 14:20

NVIDIA знову стала найдорожчою компанією світу, обігнавши Apple

NVIDIA знову стала найдорожчою компанією світу, обігнавши Apple. На торгах у США акції NVIDIA зросли на 2,24%, її капіталізація становила приблизно $3,45 трлн. Водночас акції Apple впали на 3,17%, і її вартість знизилася приблизно до $3,35 трлн.

NVIDIA знову стала найдорожчою компанією світу, обігнавши Apple.
Фото: borgexpert.com

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Торги у США

Акції виробника iPhone впали більш ніж на 9% з початку року, а акції NVIDIA зросли на 2%.

Як зазначає Quartz, аналітики Jefferies знизили рейтинг Apple до «Нижче ринку», пославшись на очікування провалу як за результатами першого фінансового кварталу, так і за прогнозами.

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Очікується, що продаж iPhone 17 і 18 від Apple буде слабким, зазначає Jefferies, «бо є обмежені оновлення обладнання їх для стимулювання».

Після перевірки ланцюжка поставок в Азії Jefferies заявила, що «обережна» щодо попиту на iPhone SE 4 від Apple, який, за її словами, має вийти наприкінці березня.

Очікується, що смартфон — частина серії iPhone SE меншого розміру — використовуватиме чіп A18, який також встановлений у iPhone 16, повноекранний OLED-дисплей та можливості штучного інтелекту на базі Apple Intelligence. Аналітики також зазначили, що SE 4, як очікується, матиме одну задню камеру, тоді як iPhone 13 Pro та 14 Pro — три камери.

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«Оскільки Apple Intelligence ще не завоювала популярність у споживачів, уживаний iPhone 13 був би привабливим варіантом для деяких споживачів, особливо тому, що ціна продажу може бути нижчою, ніж у SE4», — йдеться у замітці аналітиків Jefferies.

Тим часом постачання iPhone скоротилися приблизно на 4% у річному обчисленні у кварталі, що закінчується в грудні, повідомила Jefferies з посиланням на дані International Data Corporation.

Крім іншого, перевірки ланцюжка поставок показують, що продаж iPhone в Китаї знизився на «десять відсотків» за квартал, що змусило компанію зменшити очікування зростання поставок iPhone.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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