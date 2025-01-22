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22 січня 2025, 12:43

Великий бізнес США з оптимізмом очікує змін від адміністрації Трампа

Керівники великих американських компаній та фінансових установ висловили оптимістичні очікування від економічного порядку денного, озвученого новою командою президента США Дональда Трампа. Про це йшлося під час панельної дискусії Економіка США-2025 на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Укрінформ.

Керівники великих американських компаній та фінансових установ висловили оптимістичні очікування від економічного порядку денного, озвученого новою командою президента США Дональда Трампа.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Що кажуть у Coca-Cola

«Так, звісно», — відповів глава компанії Coca-Cola Джеймс Квінсі на запитання ведучого, чи оптимістично він ставиться до перспектив в економіці за адміністрації Трампа.

«Я сподіваюся, що це спрацює. Чому я маю цього не хотіти? Є багато дій, речей, які сприятимуть зростанню та заощадженням у тому, що вони хочуть зробити задля ефективності», — продовжив Квінсі.

Коментуючи спірні пропозиції Трампа запровадити «драконівські» тарифи на імпорт, який надходить у США, глава Coca-Cola зазначив, що це наразі є гіпотетичним питанням, яке ще не дійшло до практики. Крім того, за його словами, тарифи — не єдиний інструмент, який може бути застосований новою адміністрацією, адже паралельно ще відбуватиметься багато інших процесів в економіці.

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Boston Consulting Group

Глобальний директор компанії Boston Consulting Group Ричард Лессер також прокоментував питання можливого введення новим урядом США високих тарифів на імпорт. За його словами, потрібно дивитися на це комплексно, тобто, якими будуть кінцеві результати переговорів між США та країнами-імпортерами.

Він зазначив, що зараз складно спрогнозувати, чи піде це на користь або в збиток та як вплине на глобальну торгівлю. Лессер визнав, що тарифи, масова депортація зі США, зростання дефіциту витрат теоретично можуть призвести до «тривожного» сценарію. Водночас він висловив сумнів, що ситуація дійде до такого.

«Надія полягає в тому, що зрештою відбудеться низка речей, пов’язаних із робочою силою, подальшим залученням якісних талантів у цій країні, досягненням потрібного рівня переговорів щодо тарифів, правильного прогресу в дефіциті, і в цілому це призведе до позитивного результату», — зазначив Лессер.

Bank of America

Голова одного з найбільших американських банків, Bank of America, Браян Мойніган, своєю чергою, підкреслив, що економіка США наразі є потужною.

Він звернув увагу на економічну стратегію 3−3-3, озвучену кандидатом на посаду міністра фінансів в кабінеті Трампа, яка передбачає, зокрема, збільшення реального ВВП країни з нинішніх 2,7% до 3%. Він зазначив, що цей показник у третьому кварталі 2024 року вже досяг 3%, і фактично все, що потрібно зробити, — зберегти ці темпи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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