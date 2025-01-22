В МХП заявили про хакерську атаку. Частина ІТ-інфраструктури не працює

В ніч проти 22 січня була здійснена масштабна хакерська атака на компанію МХП, повідомила пресслужба харчового та агротехнічного холдингу 22 січня.

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Що відомо

Частина ІТ-інфраструктури МХП на цю мить не працює, відтак відвантаження продукції відбувається в обмеженому режимі.

Підприємства МХП продовжують працювати, але зі змінами у процесах. Мережа магазинів «М‘ясомаркет» і «Їжа Свіжа», заклади «Doner Маркет» працюють та продовжують обслуговувати клієнтів.

Команда МХП працює над тим, щоб відновити роботу ІТ-системи якомога швидше.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.