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22 січня 2025, 13:51

lifecell планує підвищити тарифи у лютому

Мобільний оператор lifecell планує підвищити вартість тарифів у лютому 2025 року. Про це заявив CEO DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) Михайло Шелемба в інтервʼю Forbes Ukraine.

Мобільний оператор lifecell планує підвищити вартість тарифів у лютому 2025 року.
Фото: dev.ua

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«На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому», — сказав Шелемба.

Причина підвищення тарифів

Причиною підвищення тарифів він назвав зростання вартості електроенергії. За його словами, зростання ціни на електроенергію відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі, тому на цей рік компанія закладає 2,3 млрд грн витрат на це.

«Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», — розповів CEO DVL.

Кого не торкнеться підвищення

Перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2 800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня.

Раніше «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. 16 грудня «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
invaderzim8
invaderzim8
22 січня 2025, 14:29
#
Гудбай
+
+30
efess
efess
22 січня 2025, 14:33
#
Куда перейдете? 😜
+
0
3212242
3212242
22 січня 2025, 14:41
#
В принципі Лайкамобайл дає за 50 грн стільки, скільки лайф за 200)
+
0
paff
paff
22 січня 2025, 15:09
#
Выглядит что ты бутылки сдаешь что 150 грн это проблема
+
0
3212242
3212242
22 січня 2025, 16:04
#
Я десь писав, що для мене це проблема? Давай ти будеш мені щодня поповняти рахунок на 150 грн.
+
0
invaderzim8
invaderzim8
22 січня 2025, 15:13
#
Никуда, ежемесячный тариф отменю и все. в городе миллионике юзать моб связь сейчас за такие деньги не имеет смысла, везде wifi
+
0
ramarren
ramarren
22 січня 2025, 15:58
#
У Лайфа одного залишається поки що справжній тариф з оплатою по факту — Єдиний. 2 грн/хв, коли розмовляєш, і все.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
22 січня 2025, 16:25
#
Получается Водафон лучше всего. Водафон РедСтарт 190грн + бесплатно доступный роуминг))
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