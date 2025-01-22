lifecell планує підвищити тарифи у лютому

Мобільний оператор lifecell планує підвищити вартість тарифів у лютому 2025 року. Про це заявив CEO DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) Михайло Шелемба в інтервʼю Forbes Ukraine.

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«На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому», — сказав Шелемба.

Причина підвищення тарифів

Причиною підвищення тарифів він назвав зростання вартості електроенергії. За його словами, зростання ціни на електроенергію відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі, тому на цей рік компанія закладає 2,3 млрд грн витрат на це.

«Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», — розповів CEO DVL.

Кого не торкнеться підвищення

Перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2 800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня.

Раніше «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. 16 грудня «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%.