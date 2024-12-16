Український мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів. Нові ціни почнуть діяти з 24 грудня 2024 року.
16 грудня 2024, 17:46
Vodafone суттєво підвищить вартість тарифів з 24 грудня
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як зміняться тарифи
- SuperNet Start — нова вартість становитиме 200 грн на місяць (замість 175 грн).
- SuperNet Pro — абоненти платитимуть 250 грн на місяць (раніше 220 грн).
- SuperNet Unlim — ціна зросте до 300 грн на місяць (замість 270 грн).
Крім того, зміни торкнуться і деяких корпоративних тарифів, але детальна інформація щодо них буде оприлюднена пізніше.
Читайте: «Київстар» заявив про підвищення тарифів на 25%
Причина підвищення тарифів
У компанії зазначають, що головними причинами здорожчання є:
- Зростання собівартості послуг. Експлуатація інфраструктури, обслуговування базових станцій та закупівля обладнання стали дорожчими через економічні умови.
- Інвестиції в розвиток мережі. Vodafone активно розширює покриття 4G та тестує технологію 5G, що вимагає значних фінансових вкладень.
- Інфляція та знецінення гривні. Компанія змушена адаптувати ціни до поточних економічних реалій.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 6
Ви випали із каруселі, а вони намагаються вас повернути чимось нестандартним.