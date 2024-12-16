Vodafone суттєво підвищить вартість тарифів з 24 грудня

Український мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів. Нові ціни почнуть діяти з 24 грудня 2024 року.

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Як зміняться тарифи

SuperNet Start — нова вартість становитиме 200 грн на місяць (замість 175 грн).

SuperNet Pro — абоненти платитимуть 250 грн на місяць (раніше 220 грн).

SuperNet Unlim — ціна зросте до 300 грн на місяць (замість 270 грн).

Крім того, зміни торкнуться і деяких корпоративних тарифів, але детальна інформація щодо них буде оприлюднена пізніше.

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Причина підвищення тарифів

У компанії зазначають, що головними причинами здорожчання є: