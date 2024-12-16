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16 грудня 2024, 17:46

Vodafone суттєво підвищить вартість тарифів з 24 грудня

Український мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів. Нові ціни почнуть діяти з 24 грудня 2024 року.

Український мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів.

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Як зміняться тарифи

  • SuperNet Start — нова вартість становитиме 200 грн на місяць (замість 175 грн).
  • SuperNet Pro — абоненти платитимуть 250 грн на місяць (раніше 220 грн).
  • SuperNet Unlim — ціна зросте до 300 грн на місяць (замість 270 грн).

Крім того, зміни торкнуться і деяких корпоративних тарифів, але детальна інформація щодо них буде оприлюднена пізніше.

Читайте: «Київстар» заявив про підвищення тарифів на 25%

Причина підвищення тарифів

У компанії зазначають, що головними причинами здорожчання є:

  • Зростання собівартості послуг. Експлуатація інфраструктури, обслуговування базових станцій та закупівля обладнання стали дорожчими через економічні умови.
  • Інвестиції в розвиток мережі. Vodafone активно розширює покриття 4G та тестує технологію 5G, що вимагає значних фінансових вкладень.
  • Інфляція та знецінення гривні. Компанія змушена адаптувати ціни до поточних економічних реалій.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
parseval
parseval
16 грудня 2024, 17:54
#
Якби ще ціна тарифу корелювалась з фактичним рівнем споживання послуг. А так…
+
+15
kievpol
kievpol
16 грудня 2024, 18:01
#
Чому неможливо купити пакет хвилин, наприклад 1000 і використовувати протягом року… Ні, ти повинен кожного місяця нести баблішко навіть якщо і не користувався, навіть вже в цій сфері з тебе зробили раба
+
0
3212242
3212242
16 грудня 2024, 18:20
#
Lycamobile надає таку можливість.
+
0
viicore
viicore
16 грудня 2024, 19:59
#
Ваша жадібність немає меж у нас і так найдешевший в світі зв’язок та інтернет. Вишки і мережа буде підтримуватись незалежно від того скільки хвилин ви плануєте за рік витратити. Вся мережа працює і споживає енергію цілодобово без віхідних, завжди, щоб ви могли взяти і зробити той свій супер важливий дзвінок з будь-якого місця в будь який час.
+
+15
kievpol
kievpol
16 грудня 2024, 20:07
#
У операторів є інформація, скільки є номерів підключених до мережі та не поповняються, здогадаєтесь чому??? А потім звонять на ці номери і намагаються заманити дешевим тарифом який в 3 рази нижчій ніж стандартний… Тобто оператори як і інші бариги, вважають, що замість справедливих тарифів краще стригти овець які ще стрижуться
+
0
Aldruino
Aldruino
16 грудня 2024, 21:12
#
Бариг зараз називають маркетологами.
Ви випали із каруселі, а вони намагаються вас повернути чимось нестандартним.
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