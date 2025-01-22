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22 січня 2025, 9:14

Кожний сьомий американець купив мемкоїн TRUMP (дослідження)

14% жителів США купили мемкоїн TRUMP, а для 80% цих інвесторів вкладення виявилися прибутковими — такі результати опитування, проведеного 20 січня компаніями NFTEvening і Storible серед 1092 американців.

14% жителів США купили мемкоїн TRUMP, а для 80% цих інвесторів вкладення виявилися прибутковими — такі результати опитування, проведеного 20 січня компаніями NFTEvening і Storible серед 1092 американців.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіДослідники з'ясували, що 42% покупців токенів TRUMP та MELANIA, запущених новим президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією, вперше інвестували у криптовалюту.
Фото: kompromat1

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Дослідники з'ясували, що 42% покупців токенів TRUMP та MELANIA, запущених новим президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією, вперше інвестували у криптовалюту.

Кількість людей, які купили токен TRUMP, утричі перевищила кількість респондентів, які купили MELANIA. Це говорить про обережність інвесторів, які воліли купити токен, який привернув більше уваги ЗМІ, зазначили автори опитування. 81% тих, хто купив токени TRUMP, сказали, що отримали прибуток, а 86% — що змогли заробити на MELANIA.

Читайте також: Мемкоїни Трампа впали на 60% після його інавгурації

Незважаючи на ажіотаж навколо TRUMP та MELANIA, учасники опитування висловили скептицизм щодо наслідків, пов'язаних із появою цих мемкоїнів. Більш ніж половина американців (55%) вважають, що Трамп та його дружина використовують свій політичний вплив для маніпулювання ринком криптовалют та формування його динаміки.

Опитані не впевнені, що дії Трампів відповідають інтересам криптосуспільства. 75% визнали, що запуск TRUMP негативно позначиться на всьому крипторинку. З цієї групи 98% утрималися від покупки TRUMP, щоб не постраждати від фінансових втрат.

Дослідники з NFTEvening прийшли до висновку, що мемкоїни TRUMP і MELANIA викликали фурор — вони змогли залучити велику кількість інвесторів-новачків. Однак громадська думка про ці токені відображає занепокоєння з приводу запуску криптовалют політичними діячами.

Читайте також: Зростання на 883%: Мемкоїн $TRUMP увійшов до топ-18 криптоактивів із ринкової капіталізації

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Bookseller
Bookseller
22 січня 2025, 10:56
#
Не покупал, но осуждаю. 🤡 🥱🥱🥱
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0
bonv
bonv
22 січня 2025, 11:25
#
Трамп вам вдячний:)))
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0
Три літри
Три літри
22 січня 2025, 13:21
#
Обманули дурачків на чотири кулачків. І це ж ще до інагурації.
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