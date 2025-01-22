Кожний сьомий американець купив мемкоїн TRUMP (дослідження)

14% жителів США купили мемкоїн TRUMP, а для 80% цих інвесторів вкладення виявилися прибутковими — такі результати опитування , проведеного 20 січня компаніями NFTEvening і Storible серед 1092 американців.

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Деталі

Дослідники з'ясували, що 42% покупців токенів TRUMP та MELANIA, запущених новим президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією, вперше інвестували у криптовалюту.

Кількість людей, які купили токен TRUMP, утричі перевищила кількість респондентів, які купили MELANIA. Це говорить про обережність інвесторів, які воліли купити токен, який привернув більше уваги ЗМІ, зазначили автори опитування. 81% тих, хто купив токени TRUMP, сказали, що отримали прибуток, а 86% — що змогли заробити на MELANIA.

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Незважаючи на ажіотаж навколо TRUMP та MELANIA, учасники опитування висловили скептицизм щодо наслідків, пов'язаних із появою цих мемкоїнів. Більш ніж половина американців (55%) вважають, що Трамп та його дружина використовують свій політичний вплив для маніпулювання ринком криптовалют та формування його динаміки.

Опитані не впевнені, що дії Трампів відповідають інтересам криптосуспільства. 75% визнали, що запуск TRUMP негативно позначиться на всьому крипторинку. З цієї групи 98% утрималися від покупки TRUMP, щоб не постраждати від фінансових втрат.

Дослідники з NFTEvening прийшли до висновку, що мемкоїни TRUMP і MELANIA викликали фурор — вони змогли залучити велику кількість інвесторів-новачків. Однак громадська думка про ці токені відображає занепокоєння з приводу запуску криптовалют політичними діячами.

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