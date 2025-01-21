Мемкоїни Трампа впали на 60% після його інавгурації

Офіційні мемкоїни президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії впали на 60% після інавгурації 20 січня. Інвестори які ставили на зростання ціни отримали збитків майже на $70 млн. Про це повідомляє Сoindesk.

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Мемкоїн $TRUMP за 24 години досяг обсягів торгів понад $19 млрд, тоді як $MELANIA — $4,5 млрд.

Для порівняння, великі токени, такі як TRX (Tron) і ADA (Cardano), за цей же період мали обсяги торгів нижче $4 млрд, що свідчить про високий інтерес до токенів, пов’язаних із родиною Трампів.

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Загальні обсяги купівлі призупинилися разом із цінами на торговій платформі Moonshot, яка була однією з перших, що запропонувала $TRUMP роздрібним трейдерам.

Згідно з інформацією Dune, обсяги торгів знизилися з середнього рівня понад $6 млн (з 18 по 19 січня) до трохи більше $1 млн за останні 24 години.

Зазначимо, що крім токенів $TRUMP та $MELANIA падіння зазнали й інші криптовалюти, зокрема біткоїн. Вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїна впала до рівня близького до $100 000 після інавгураційної промови Трампа.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $103 500.