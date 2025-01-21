Біткоїн впав до $100 000 після інавгураційної промови Трампа

Вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїна впала до рівня близького до $100 000 після інавгураційної промови Дональда Трампа, пише Coindesk.

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Реакція курсу на виступ Трампа

Під час вступу на посаду президента США Дональд Трамп, який називає себе прихильником цифрових активів, не згадав жодного слова про криптогалузь.

Біткоїн, який на очікуваннях інавгураційної промови Трампа 20 січня оновив історичний максимум понад $109 000, падав до позначки $100 522.

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На додаток до цього на курс біткоїна позначилася відсутність згадки про криптовалюту як пріоритет у документі, відправленому республіканськими законодавцями.

Видання пише, що ринок продовжує перебувати в очікуванні можливого створення стратегічного резерву біткоїнів у США, про який Трамп раніше заявляв.

Курс біткоїна 21 січня

За даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на ранок 21 січня вартість першої криптовалюти становить $102,090 за монету. Вранці 20 січня біткоїн оновив історичний максимум.