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21 січня 2025, 10:01

Біткоїн впав до $100 000 після інавгураційної промови Трампа

Вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїна впала до рівня близького до $100 000 після інавгураційної промови Дональда Трампа, пише Coindesk.

Вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїна впала до рівня близького до $100 000 після інавгураційної промови Дональда Трампа, пише Coindesk.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРеакція курсу на виступ ТрампаПід час вступу на посаду президента США Дональд Трамп, який називає себе прихильником цифрових активів, не згадав жодного слова про криптогалузь.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція курсу на виступ Трампа

Під час вступу на посаду президента США Дональд Трамп, який називає себе прихильником цифрових активів, не згадав жодного слова про криптогалузь.

Біткоїн, який на очікуваннях інавгураційної промови Трампа 20 січня оновив історичний максимум понад $109 000, падав до позначки $100 522.

Читайте також: Біткоїн оновив історичний максимум

На додаток до цього на курс біткоїна позначилася відсутність згадки про криптовалюту як пріоритет у документі, відправленому республіканськими законодавцями.

Видання пише, що ринок продовжує перебувати в очікуванні можливого створення стратегічного резерву біткоїнів у США, про який Трамп раніше заявляв.

Курс біткоїна 21 січня

За даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на ранок 21 січня вартість першої криптовалюти становить $102,090 за монету. Вранці 20 січня біткоїн оновив історичний максимум.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
Три літри
Три літри
21 січня 2025, 10:38
#
Ніколи такого не було і от знову
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