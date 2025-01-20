Упродовж тижня з 13 до 17 січня Національний банк продав на міжбанку $1,014 млрд. При цьому регулятор не купував валюту. Про це свідчать дані регулятора.
20 січня 2025, 12:00
НБУ за тиждень знову продав понад $1 мільярд на міжбанку
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Інтервенції НБУ
Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $2,05 млрд, а купив — $200 тис.
Нагадаємо
Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 січня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $1036,65 млн.
«Мінфін» писав, що чистий продаж доларів Нацбанком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 млрд, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд — у жовтні, $3,21 млрд — у вересні та $2,68 млрд — у серпні минулого року.
Джерело: Мінфін
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