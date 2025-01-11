Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 січня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $1036,65 млн. Про це свідчать дані НБУ.
11 січня 2025, 10:04
НБУ за тиждень продав понад $1 мільярд на міжбанку
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Чистий продаж валюти становив $1036,45 млн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що чистий продаж доларів Нацбанком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 млрд, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд — у жовтні, $3,21 млрд — у вересні та $2,68 млрд — у серпні минулого року.
Джерело: Мінфін
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