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20 січня 2025, 8:32

Порятунок TikTok: Трамп пообіцяв відтермінувати виконання закону. TikTok вже відновив роботу

20 січня президент США Дональд Трамп видасть указ про відтермінування щодо виконання закону про заборону TikTok у країні. Документ буде видано після інавгурації, однак і тут є умова. Про це він написав в Truth Social.

20 січня президент США Дональд Трамп видасть указ про відтермінування щодо виконання закону про заборону TikTok у країні.
Фото: rfi.fr

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Обіцянка Трампа

«Указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування до мого указу, не притягуватиметься до відповідальності», — пише Трамп.

Крім цього він описав, як бачить можливість розв'язування проблеми, щоб соцмережа продовжила діяльність у США. Йдеться і про придбання 50% власності Штатами.

«Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він коштуватиме сотні мільярдів, а може й трильйони доларів. Тому моя початкова ідея — спільна компанія з нинішніх власників і/або нових, де США отримають 50%», — пояснив він.

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TikTok відновив роботу

Увечері, 19 січня, розважальна соціальна платформа тікток знову почала працювати в США після 12-годинної паузи, заявляє компанія.

«За угодою з нашими постачальниками послуг TikTok перебуває в ході відновлення обслуговування. Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнень нашим постачальникам послуг у тому, що вони не зіштовхнуться з будь-якими штрафними санкціями, через надання тікток понад 170 мільйонам американців і за змогу процвітати понад 7 мільйонам малих підприємств», —ідеться в заяві в Х.

Передісторія

Як писав «Мінфін», увечері 18 січня доступ до TikTok на території США було обмежено. Програма стала недоступною менш ніж за дві години до набрання чинності офіційної заборони.

17 січня Верховний суд США підтримав закон, що дозволяє заборонити TikTok, якщо китайська ByteDance не продасть соцмережу.

У листопаді 2024-го The Wall Street Journal писала, що головний виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу звернувся до Ілона Маска за посередництвом у переговорах з адміністрацією Трампа. Під час свого попереднього президентського терміну республіканець підписав указ про заборону TikTok, яку заблокували у суді. При цьому під час своєї передвиборчої кампанії у 2024 році він змінив риторику щодо платформи. 17 січня Трамп заявив, що зателефонував голові КНР Сі Цзіньпіну. Однією з тем їхньої розмови був TikTok, розповів обраний президент США.

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Джо Байден підписав закон, згідно з яким програму можуть заблокувати на території Сполучених Штатів, якщо американський підрозділ соцмережі не буде продано, навесні минулого року. Цей крок пояснили необхідністю забезпечити національну безпеку та запобігти порушенням конфіденційності даних. У травні TikTok подав позов, який заперечує конституційність підписаного закону. ByteDance заявила, що не може і не продаватиме свої активи в США.

У грудні 2024-го TikTok попросив тимчасово заблокувати цей закон, поки Верховний суд не ухвалить рішення щодо апеляції. У середині того ж місяця апеляційний суд США відхилив прохання TikTok про тимчасове заморожування закону. Наприкінці грудня 2024 року Трамп закликав Верховний суд США відстрочити заборону соцмережі, щоб спробувати врегулювати ситуацію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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