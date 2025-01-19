Близько $200 мільйонів: Донори пожертвували Трампу рекордну суму на інавгурацію

Великі американські компанії та приватні спонсори пожертвували на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа близько $200 млн. Ця сума пожертв стала найбільшою в історії. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

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Пожертви донорів

Пожертви включають по 1 мільйону доларів від таких технологічних компаній, як Microsoft, Google, Meta і Uber, а також Boeing і Lockheed Martin.

«Новообраний президент Дональд Трамп повертається до Вашингтона з тріумфом: Його судові справи позаду, керівники корпорацій з'їжджаються до Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з ним, його інавгураційний комітет зібрав рекордні суми грошей на церемонію в понеділок, а Республіканська партія тепер повністю під його контролем», — пише WP.

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Видання нагадує, що попередньому президенту Джо Байдену чотири роки тому пожертвували $62 млн, а самому Трампу вдалося зібрати в 2016 році понад $106 млн доларів, що відтоді залишалося рекордом.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Meta материнська компанія Facebook та Instagram, раніше направила $1 млн до інавгураційного фонду Трампа. Після президентських виборів глава Meta Марк Цукерберг приїжджав до обраного президента на вечерю у Мар-а-Лаго, а також зустрічався із представниками його команди. Крім того, Цукерберг показав Трампу розумні окуляри Ray-Ban — останню розробку компанії і подарував їх обраному президенту, розповіли джерела газети.