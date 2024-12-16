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16 грудня 2024, 10:16

Amazon Безоса також направить $1 млн до інавгураційного фонду Трампа

Amazon збирається направити $1 млн до інавгураційного фонду обраного президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на обізнані джерела.

Amazon збирається направити $1 млн до інавгураційного фонду обраного президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на обізнані джерела.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Крім того, наступного тижня засновник Amazon Джефф Безос планує зустрітися з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида, зазначають джерела.

Amazon і Безос ухвалили рішення про переведення на початку тижня і вже повідомили про це команду Трампа, зазначили деякі джерела.

«Безос робить пожертву через Amazon», — заявив співрозмовник газети, близький до Безоса. Amazon також транслюватиме інавгурацію Трампа через Prime Video, що стане пожертвою «в натуральній формі» на $1 млн, додало інше джерело.

Amazon також показував інавгурацію чинного президента США Джо Байдена в 2021 році. У 2017 році компанія направила на виборчу кампанію Трампа лише $58 тисяч.

Безос та інші керівники технологічних компаній намагаються зміцнити зв'язки з новою адміністрацією, зазначає газета. Раніше відносини між Трампом і Безосом були ворожими, частково тому, що мільярдеру належить Washington Post, що займає критичну позицію щодо обраного президента. Безос, який також володіє космічним проєктом Blue Origin, запропонував відправити Трампа на Місяць.

Однак останнім часом Безос став краще відгукуватися про Трампа, зазначає WSJ.

Читайте: Мільйон доларів на інавгурацію: Цукерберг налагоджує стосунки з Трампом

Після перемоги на виборах мільярдер у X привітав Трампа з «неймовірним політичним камбеком», а згодом заявив, що з оптимізмом дивиться на його другий президентський термін.

«Поки що я бачу, що він спокійніший, впевненіший у собі, більш врівноважений, ніж в перший раз», — сказав Безос на конференції The New York Times.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Meta материнська компанія Facebook та Instagram, раніше направила $1 млн до інавгураційного фонду Трампа. Після президентських виборів глава Meta Марк Цукерберг приїжджав до обраного президента на вечерю у Мар-а-Лаго, а також зустрічався із представниками його команди. Крім того, Цукерберг показав Трампу розумні окуляри Ray-Ban — останню розробку компанії і подарував їх обраному президенту, розповіли джерела газети.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
Riojas
Riojas
16 грудня 2024, 10:18
#
Это не коррупция, это другое)
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0
FogBRD
FogBRD
16 грудня 2024, 10:30
#
Нам до такого уровня ой как далеко. без прекрас наш уровень это индия, не выше.
+
0
Riojas
Riojas
16 грудня 2024, 11:27
#
Как по мне, вот эти вот подношения баю это уровень очень средней Азии
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