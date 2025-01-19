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19 січня 2025, 10:29

Кожен третій українець у Польщі приїхав менше пів року тому — дослідження

37% українців, що знаходяться у Польщі, приїхали менше пів року тому — це найбільший показник серед усіх опитаних. Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

37% українців, що знаходяться у Польщі, приїхали менше пів року тому — це найбільший показник серед усіх опитаних.
Фото: depositphotos

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Упродовж 2 років приїхало 23%. 15% українців знаходяться у Польщі впродовж 3 років. 10% — понад 5 років, рік тому приїхало 9% респондентів і найменший показник серед тих, хто знаходиться у Польщі 4 роки — 6%. Серед усіх опитаних 67% складають жінки.

Вікова категорія

40% опитаних знаходиться у віці 36 — 54 роки — це найбільша категорія за кількістю. 37% ще не досягли 25 років. В діапазоні від 26 до 35 років знаходяться 20% респондентів і усього 3% старші 55 років.

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Найбільше тих, хто приїхав до Польщі поодинці — 58%. 16% опитаних приїхали з друзями, разом із родичами — 13%, 10% серед тих, хто приїхав у складі сімейної пари.

Прихисток у Польщі

З початку повномасштабного вторгнення росіян до України Польща стала головним прихистком для українських біженців, які тікали від війни. Проте останні дані свідчать про суттєві зміни у складі українців, які наразі перебувають у Польщі.

«Найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року. Це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти, які обирають Польщу через географічну близькість, спільність культурних традицій та вигідні умови для роботи. Опитування також показало, що українців, які прибули до Польщі з початком повномасштабного вторгнення наразі усього 15%. Ймовірно, вони повернулися в Україну після того, як минула небезпека або переїхали в інші країни» — говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

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В агенції також звертають увагу, на те, що найчисельнішою віковою групою є люди 36−54 років, що говорить про активний трудовий потенціал цих мігрантів.

«Ці українці переважно заробляють у Польщі та повертаються додому, де витрачають зароблені кошти, підтримуючи економіку України. Польща, яка від початку повномасштабного вторгнення стала притулком для біженців, сьогодні повертається до партнерства з Україною у сфері трудової міграції. І це так само має позитивний вплив на польську економіку та ринок працевлаштування», — додає Джоболда.

Як проводили опитування

Опитування проводилося методом електронного анкетування протягом грудня минулого року, в якому взяло участь 856 людей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
godvinik
godvinik
19 січня 2025, 10:50
#
А как они выехали?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
19 січня 2025, 11:49
#
В основном женщины и дети.
+
+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
19 січня 2025, 11:47
#
Спасибо за статистику. Весьма информативно.
37% еще не достигли 25 лет. В диапазоне от 26 до 35 лет находятся 20% респондентов
Что составляет в сумме 57%. Т. е. это как раз будущая демография.
И судя по арифметике 40% от 35 до 55 лет. Это рабочая лошадка.
3% старше 55 лет. А это бюджетная нагрузка.
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