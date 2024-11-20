На кінець жовтня, кількість українців, які легально працюють та перебувають на страховому обліку в Польщі, зросла до 779 300 осіб. Про це пише liga.net, з посиланням на Управління соціального страхування Польщі.
20 листопада 2024, 18:11
Кількість українців, які легально працюють в Польщі, зросла до 780 тисяч
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На початок року у Польщі легально працювали 755 тисяч українців, на кінець березня — 762,2 тисячі, на кінець червня — 771 тисяча.
З усіх українців, які працюють у Польщі, — 406 500 чоловіків та 372 700 жінок. Більшість працевлаштованих людей з українським паспортом — у віці 30−44 років.
Найбільша кількість громадян України працює у Мазовецькому — 188 100, Нижньосілезькому — 92 700 та Великопольському воєводствах — 89 500 осіб.
Загалом у Польщі легально працюють 1,17 млн іноземців. Другою після українців найбільшою групою іноземців, що офіційно працюють у Польщі, є громадяни Білорусі — 135 200 осіб. Трійку лідерів замикають грузини — 26 800 осіб.
Джерело: Мінфін
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