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20 листопада 2024, 18:11

Кількість українців, які легально працюють в Польщі, зросла до 780 тисяч

На кінець жовтня, кількість українців, які легально працюють та перебувають на страховому обліку в Польщі, зросла до 779 300 осіб. Про це пише liga.net, з посиланням на Управління соціального страхування Польщі.

На кінець жовтня, кількість українців, які легально працюють та перебувають на страховому обліку в Польщі, зросла до 779 300 осіб.

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На початок року у Польщі легально працювали 755 тисяч українців, на кінець березня — 762,2 тисячі, на кінець червня — 771 тисяча.

З усіх українців, які працюють у Польщі, — 406 500 чоловіків та 372 700 жінок. Більшість працевлаштованих людей з українським паспортом — у віці 30−44 років.

Найбільша кількість громадян України працює у Мазовецькому — 188 100, Нижньосілезькому — 92 700 та Великопольському воєводствах — 89 500 осіб.

Загалом у Польщі легально працюють 1,17 млн іноземців. Другою після українців найбільшою групою іноземців, що офіційно працюють у Польщі, є громадяни Білорусі — 135 200 осіб. Трійку лідерів замикають грузини — 26 800 осіб.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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matroskin
matroskin
20 листопада 2024, 18:56
#
Дивно, майже година й жодного коментаря від «секти обіжених», що це брехня і не можливо в принципі, бо в Україні всих «прикували», «бусують», «пакують» і т.п., а толпи мужиків на вулицях-то лише групова галюцинація, насправді їх нема.
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0
Criptor82
Criptor82
20 листопада 2024, 19:48
#
В ТЦК давно були? Зайдіть ще встигнете, там починаючи з кінця жовтня і по сей день «толпи мужиків» стоять в черзі, щоб подати документи на відстрочку. В серпні було аналогічно. Чергу займають вночі. І це не рахуючи ще 1 млн. яких забронювали підприємства. Що стосується Польщі, то Слава Богу, це наш стратегічний резерв. Нехай покращують платіжний баланс перераховуючи гроші в Україну😁
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