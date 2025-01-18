LVMH повертає собі титул найдорожчої акції у Європі

Компанії LVMH знадобилося майже півтора роки, щоб повернути собі позицію найбільшої компанії Європи, потіснивши данську фармкомпанію Novo Nordisk A/S. Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Акції Novo впали більш ніж на 4% після того, як її провідні препарати Ozempic та Wegovy потрапили під дію нового законодавства США, знизивши ринкову капіталізацію компанії до $355 мільярдів.

У цей час капіталізація LVMH становила $357 мільярдів.

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Нагадаємо

Минулого року акції LVMH впали на 13% на тлі зниження споживчих витрат у Китаї. Однак ознаки відновлення підігріли оптимізм інвесторів, і прогнози покращилися завдяки звітам від Richemont та Brunello Cucinelli.

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Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство торгівлі Китаю 8 жовтня 2024 року оголосило про введення тимчасових антидемпінгових заходів проти бренді, що відбувається з Європейського Союзу. З 11 жовтня імпортери будуть зобов'язані надавати китайській митниці заставний депозит при імпорті марок, вироблених ЄС.