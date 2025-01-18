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18 січня 2025, 10:02

«Тисяча Зеленського»: українці отримають ще понад 3,3 млрд гривень

Ще понад 3,3 млрд гривень отримають українці за програмою «Зимова єПідтримка» протягом 17−19 січня. Цього разу уряд виплатить кошти тим, хто подав заявки через застосунок «Дія» з 12 грудня по 14 січня, а це 3 млн 344 тис. людей. Серед них — майже 700 тис. виплат на дітей. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Ще понад 3,3 млрд гривень отримають українці за програмою «Зимова єПідтримка» протягом 17−19 січня.
Фото: depositphotos

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«Зимова єПідтримка»

З урахуванням цих виплат, уже понад 9,7 млн громадян, які подали заявки в «Дії» від початку програми, отримають по 1000 гривень фінансової допомоги від держави, зокрема 2,4 млн виплат на дітей. Ще 1,2 млн громадян уже отримали допомогу через Укрпошту.

«Сумарно, разом із попередніми виплатами, майже 11 мільйонів українців отримають кошти за заявками, поданими через „Дію“, та в Укрпошті. Програма стала однією із найпопулярніших сервісів за весь час існування сервісу „Дія“. Всі українці, які подали заявки на отримання допомоги, отримають кошти, Уряд забезпечив фінансування програми достатньою мірою. Тому українці, які ще не скористалися підтримкою від держави, мають таку можливість до кінця зими», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Читайте також: Кабмін виділив з резервного фонду 5 мільярдів гривень на «Зимову єПідтримку»

Нагадаємо

Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого 2025 року через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту — більше інформації на сайті програми.

Станом на 17 січня загальна кількість українців, які подали заявки через Дію, банки та отримують допомогу через Укрпошту — понад 12 млн.

На що можна витратити кошти

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.

Читайте також: «Тисяча Зеленського»: На що українці витрачають гроші

Для зручності створено інтерактивні мапи аптек і книгарень. Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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