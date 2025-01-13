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13 січня 2025, 13:15

Кабмін виділив з резервного фонду 5 мільярдів гривень на «Зимову єПідтримку»

Уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка».
Фото: depositphotos

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Деталі

За його словами, усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги.

Також було вдосконалено механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту.

Читайте також: «Тисяча Зеленського»: На що українці витрачають гроші

«Врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму „Зимова єПідтримка“. Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців», — зазначив очільник Уряду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 грудня 2024 року українці можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

  • Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.
  • Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.
  • Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

  • Зайдіть у застосунок «Дії»
  • У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»
  • Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»
  • Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»
  • Виберіть рахунок для виплати
  • Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»
  • Дочекайтеся виплати й розпоряджайтеся коштами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
godvinik
godvinik
13 січня 2025, 13:38
#
Дешевий популізм, вони думають купити собі любов народу подачкою піднявши податки до хмар, акцизи на паливо, тарифи на енергію до неможливих
+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
13 січня 2025, 13:50
#
Не такий вже й дешевий, враховуючи сукупні витрати на зимову підтримку, вчительську підтримку, кешбек підтримку, телемарафон, презентації, відосики, промови, плани, трансляції, зустрічі, видовища
+
+15
agsmith15
agsmith15
13 січня 2025, 14:10
#
Оформил для мамы месяц назад, так ничего и не заплатили
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