ЄС розглядає можливість поступової заборони російського скрапленого газу і алюмінію — Bloomberg

Європейський Союз розглядає запровадження обмежень на імпорт російського алюмінію і поетапну відмову від скрапленого природного газу (СПГ) в рамках нового пакета санкцій, спрямованого проти Москви за її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Проект заходів, який буде частиною 16-го пакету санкцій блоку, включає обмеження ще десятків суден, які є частиною російського «тіньового флоту» танкерів, що транспортують російську нафту, і подальший експортний контроль товарів, що використовуються у військових цілях.

Зазначається, що цей крок також призведе до відключення більшої кількості банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, сказали джерела, які говорили на умовах анонімності.

Обмеження на алюміній будуть поступовими, а часові рамки та обсяг ще будуть визначені. Зазначається, що ЄС все ще має вирішити, чи варто зробити заборону на імпорт юридично обов'язковою, чи покладатися на правила як частину «дорожньої карти», чи на поєднання цих двох інструментів.

Проекти пропозицій все ще обговорюються між державами-членами ЄС і можуть змінитися до їх офіційного представлення.

Санкції можуть стати найсильнішим аргументом для розірвання контрактів з російськими постачальниками, але вони вимагають одностайного схвалення країн-членів і мають обмежений термін дії.

Небажання відмовлятися від російського газу

Європейські уряди, які раніше не бажали відмовлятися від російського СПГ, нервово спостерігають за зростанням цін на газ через холодну погоду та нові санкції США щодо російської енергетики.

США та ЄС поступово накладали санкції на деякі російські СПГ-проєкти, щоб стримати плани Москви щодо розширення експорту, але ці зусилля мало зменшили апетит регіону до російських поставок, які не потрапили під обмеження. Минулого року поставки до Європи зросли до рекордного рівня.

Читайте також: У 2024 році ЄС імпортує рекордні обсяги російського скрапленого природного газу

росія була ключовим постачальником на європейський ринок алюмінію до повномасштабного вторгнення в Україну.

На частку рф припадає близько 6% європейського імпорту, причому обсяги поставок скоротилися вдвічі порівняно з рівнями 2022 року, зазначила в записці аналітик Morgan Stanley Емі Гауер.

Китай купує російський метал у великих обсягах з початку великої війни, і якщо буде введена заборона на імпорт, вплив на ринок залежатиме від того, чи вдасться перенаправити додаткові обсяги, сказала вона.

Читайте також: Імпорт скрапленого природного газу в Європу зріс до 11-місячного максимуму

Великі покупці

Деякі офіційні особи заявили, що введення санкцій щодо російського трубопровідного газу є нежиттєздатним, оскільки група країн, включаючи Угорщину та Словаччину, все ще покладаються на постачання російського газу від Газпрому.

Однак заборона на СПГ, імпорт якого досяг рекордного рівня торік, виглядає більш здійсненною, оскільки три країни, які імпортують найбільшу частку цього палива — Іспанія, Бельгія і Франція — не повинні блокувати штрафні заходи проти росії, вважають чиновники.

Блок також зважує пропозиції щодо обмежень на російський транспортний сектор, а також включення до списку більшої кількості компаній у третіх країнах, включаючи Китай та Об'єднані Арабські Емірати, які допомагають Росії отримувати технології виробництва зброї.

Окремо ЄС прагне закрити більше лазівок, які дозволяють Москві обходити існуючі обмеження, а також запровадити вищі тарифи на сільськогосподарські товари та добрива в рамках нового пакету санкцій.

Блок має намір ухвалити новий пакет заходів наступного місяця, у третю річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.