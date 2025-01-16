Біткоїн повторно протестував рівень у $100 000

У ніч на 16 січня 2025 року курс біткоїна підскочив вище $100 000, але активу не вдалося закріпитися на цьому рівні. Приріст за тиждень становить майже 5%, згідно з TradingView, пише Incrypted.

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На момент написання перша криптовалюта торгується біля цієї зони. Примітно, лише три дні тому біткоїн протестував позначку в $89 000 і експерти прогнозували ризик подальшого падіння.

Слідом за біткоїном приростом відзначилися всі найбільші криптоактиви. XRP, як і раніше, утримує третю позицію. Актив зайняв її 15 січня 2025 року.

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Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти становить $99, 758 за монету.

Стрибок курсу, а також наступний за цим висхідний тренд на ринку загалом призвели до хвилі ліквідацій серед трейдерів на коротких позиціях. За 24 години загальні втрати за ф’ючерсними контрактами склали майже $348 млн. Більша частина від цієї суми припадає саме на шорт-позиції.

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Індекс страху і жадібності, який відображає настрої інвесторів на крипторинку, за добу зріс на п’ять базисних пунктів. Індикатор перейшов з «помаранчевої» в «зелену» зону.

На ціновому графіку біткоїна намітився висхідний тренд після публікації нових даних щодо індексу споживчих цін (CPI) у США. Курс продовжив зростати після відкриття фондового ринку в США, що може бути обумовлено припливом капіталу в біржові фонди.