XRP підскочив на 12% і увійшов до топ-3 за капіталізацією

Токен XRP підскочив у ціні на більш ніж 12% за останні 24 години та увійшов у топ-3 найбільших криптоактивів за показником капіталізації, змістивши стейблкоїн USDT. Про це пише incrypted.

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Деталі

Капіталізація активу зросла з $148,2 млрд до $164,6 млрд на піку, це новий історичний максимум. За останні 24 години показник підскочив на 13%, обсяг торгів — майже на 30%.

Курс активу наблизився до порога в $3, але не зміг перетнути його. Новий історичний максимум склав $2,877.

Ймовірним драйвером зростання активу є дедлайн на подання документів у судовому процесі за позовом Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти компанії Ripple Labs.

Нагадаємо, у серпні 2024 року суд зобов’язав фірму виплатити штраф у розмірі $125 млн. Однак SEC вимагала більшу суму — $2 млрд. У жовтні регулятор подав «заяву про попередню апеляцію» з метою оскаржити постанову.

За даними видання CryptoPotato, яке посилається на судові документи, SEC має подати вступну заяву до 15 січня 2025 року включно, інакше справу буде закрито.