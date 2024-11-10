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10 листопада 2024, 12:09

У «Резерв+» стала доступною послуга відстрочки від мобілізації

У мобільному застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія вже доступна в AppStore та PlayMarket. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

У мобільному застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн.
Фото: Міністерство оборони України

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Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

  • людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
  • студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Як оформити відстрочку

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у «Резерв+» і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

«Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону», — зазначила вона.

Що далі

Зазначається, що наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Резерв+» з’явилася функція пошуку вакансій в Силах оборони.

З 18 червня 2024 року у застосунку «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Пізніше у застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
10 листопада 2024, 13:23
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Какая отсрочка всех на фронт. США нам не поможет, только мы сами.

Советник Трампа Брайан Ланза:
Украина должна забыть о Крыме. Будущая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий.
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