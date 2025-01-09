«Тисяча Зеленського»: Президент відповів на петицію щодо перегляду програми

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом переглянути виплати українцям по 1 000 гривень в рамках програми «Зимова єПідтримка». Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Петицію опублікували 14 листопада і станом на 9 січня її підписали 25 714 людей з 25 000 необхідних.

За словами автора петиції, програма виплати «зимової тисячі» має низку недоліків. Зокрема, нерозуміння джерела фінансування, дисонанс між підняттям податків та додатковими витратами та відсутність адресності.

Ініціатор петиції наголошує, що підтримки потребують кілька категорій громадян — пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, ВПО тощо. Водночас для домогосподарства із середнім розміром заробітної плати — ці кошти не будуть такими важливими.

Також автор закликав президента спрямувати кошти на інші урядові програми, наприклад, «єОселя».

Відповідь президента

У відповідь президент Зеленський наголосив, що запуск програми виплат має підтримати українські сім'ї взимку та пожвавити попит на українські товари й послуги.

Водночас очільник держави доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю провести додатковий аналіз зазначених у петиції проблемних питань та повідомити автору про результати.

Станом на 7 січня понад 11 мільйонів українців подали заявки на одноразову виплату в 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Читайте також: «Тисяча Зеленського»: На що українці витрачають гроші

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 грудня 2024 року українці можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.

Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.

Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

Зайдіть у застосунок «Дії»

У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»

Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»

Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»

Виберіть рахунок для виплати

Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»

Дочекайтеся виплати й розпоряджайтеся коштами.

Читайте також: «Тисяча Зеленського»: допомогу оформлену за кордоном доведеться повернути