«Тисяча Зеленського»: Президент відповів на петицію щодо перегляду програми

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 січня 2025, 13:04

«Тисяча Зеленського»: Президент відповів на петицію щодо перегляду програми

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом переглянути виплати українцям по 1 000 гривень в рамках програми «Зимова єПідтримка». Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом переглянути виплати українцям по 1 000 гривень в рамках програми «Зимова єПідтримка».
Фото: president.gov.ua

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Петицію опублікували 14 листопада і станом на 9 січня її підписали 25 714 людей з 25 000 необхідних.

За словами автора петиції, програма виплати «зимової тисячі» має низку недоліків. Зокрема, нерозуміння джерела фінансування, дисонанс між підняттям податків та додатковими витратами та відсутність адресності.

Ініціатор петиції наголошує, що підтримки потребують кілька категорій громадян — пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, ВПО тощо. Водночас для домогосподарства із середнім розміром заробітної плати — ці кошти не будуть такими важливими.

Також автор закликав президента спрямувати кошти на інші урядові програми, наприклад, «єОселя».

Відповідь президента

У відповідь президент Зеленський наголосив, що запуск програми виплат має підтримати українські сім'ї взимку та пожвавити попит на українські товари й послуги.

Водночас очільник держави доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю провести додатковий аналіз зазначених у петиції проблемних питань та повідомити автору про результати.

Станом на 7 січня понад 11 мільйонів українців подали заявки на одноразову виплату в 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Читайте також: «Тисяча Зеленського»: На що українці витрачають гроші

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 грудня 2024 року українці можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

  • Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.
  • Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.
  • Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

  • Зайдіть у застосунок «Дії»
  • У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»
  • Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»
  • Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»
  • Виберіть рахунок для виплати
  • Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»
  • Дочекайтеся виплати й розпоряджайтеся коштами.

Читайте також: «Тисяча Зеленського»: допомогу оформлену за кордоном доведеться повернути

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
BIlE
BIlE
9 січня 2025, 13:14
#
Сімʼї підтримують наші рідні у складі ЗСУ і гвардії, поки стримують піда. А ці Зепід. повинні підтримувати їх, а не красти все, тим самим вбиваючи їх. Немає слів. Підтримати…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 січня 2025, 16:01
#
Ваші рідні підтримують в тому числі безкінечний срок слуг народу при владі
+
+15
Три літри
Три літри
9 січня 2025, 13:51
#
Дуже унила відписка
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
9 січня 2025, 15:59
#
Погоджуються на цю тисячу самі недолугі - пенсіонери, інваліди. І то хочуть забрати, обкласти «обмеженнями», а потім здерти з них три шкури. Нема слів, ліки на тиждень більше тисячі коштують для пенсіонерів. ганьба.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають jvz, Александр Агафонов и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами