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7 січня 2025, 8:46

Індонезія стала повноправним членом БРІКС

Індонезія стала повноправним членом міжнародної організації БРІКС. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Бразилії, яка головує в організації, пише Ліга.

Індонезія стала повноправним членом міжнародної організації БРІКС.
Фото: depositphotos

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Деталі

Під час тимчасового головування Бразилії в БРІКС, яке розпочалося 1 січня і триватиме до 31 грудня 2025 року, у понеділок, 6 січня, уряд Бразилії оголосив про офіційний вступ Республіки Індонезія до БРІКС як повноправного члена, йдеться у повідомленні.

Кандидатуру Індонезії схвалили лідери організації на саміті в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року в контексті процесу розширення повноправного членства БРІКС.

Читайте також: Сербія розглядає приєднання до БРІКС замість вступу до ЄС

У зв'язку з президентськими виборами у 2024 році Індонезія офіційно повідомила групу про свою зацікавленість у приєднанні до БРІКС лише після того, як було сформовано новий уряд, зазначили в МЗС Бразилії.

Бразилія привітала Індонезію зі вступом в БРІКС.

«Маючи найбільше населення і найбільшу економіку в Південно-Східній Азії, Індонезія поділяє з іншими членами групи підтримку реформи інститутів глобального управління і робить позитивний внесок у поглиблення співпраці на Глобальному Півдні, що є пріоритетними темами для бразильського головування в БРІКС», — йдеться у заяві.

Нагадаємо

Бразилія, росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS — скорочення від Brazil, russia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Новообраний американський президент Дональд Трамп пригрозив об'єднанню БРІКС введенням 100% мит, якщо ті впровадять власну валюту.

Напередодні саміту БРІКС у жовтні агентство The Economist писало, що росія намагається за допомогою БРІКС створити альтернативну міжнародну фінансову систему, яка б зменшила залежність від долара США.

22 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи проведення саміту БРІКС в росії, заявив, що не розглядають саме об'єднання країн як загрозу західним альянсам.

Читайте: Країни БРІКС відмовилися разом із путіним боротися проти Заходу та долара — Bloomberg

Джерело: Мінфін
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