Сербія розглядає приєднання до БРІКС як альтернативу вступу до Євросоюзу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін в інтерв'ю Berliner Zeitung.
14 жовтня 2024, 11:37
Сербія розглядає приєднання до БРІКС замість вступу до ЄС
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Що сказали у Сербії
За його словами, «було б безвідповідальним не вивчити всі можливості, включно з членством у БРІКС».
«Якщо БРІКС приваблює інші країни, наприклад, Емірати, Саудівську Аравію чи Туреччину, то чому б для Сербії мало бути інакше? Тож безсумнівно, що БРІКС став реальною альтернативою ЄС», — зазначив Вулін.
Він також додав, що Сербія обов'язково направить представника на саміт БРІКС у Казані.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS — скорочення від Brazil, russia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Джерело: Мінфін
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