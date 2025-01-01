Україна отримала $6,2 млрд від росії за транзит газу в 2020-2024 роках

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 січня 2025, 17:05

Україна отримала $6,2 млрд від росії за транзит газу в 2020-2024 роках

Російський «Газпром» перерахував на користь української НАК «Нафтогаз України» близько $6,2 млрд коштів за послуги транзиту російського газу через Україну в рамках 5-річного транзитного контракту в 2020—2024 рр., йдеться у матеріалі ExPro.

Російський «Газпром» перерахував на користь української НАК «Нафтогаз України» близько $6,2 млрд коштів за послуги транзиту російського газу через Україну в рамках 5-річного транзитного контракту в 2020—2024 рр., йдеться у матеріалі ExPro.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіСвоєю чергою, «Нафтогаз» сплатив «Оператору ГТС України» близько $5,4 млрд за організацію транзиту.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Своєю чергою, «Нафтогаз» сплатив «Оператору ГТС України» близько $5,4 млрд за організацію транзиту.

Якщо рахувати у гривнях, то Україна отримала від росії близько 195 млрд грн за час дії контракту. Найбільше росія сплатила у 2020 р. — понад $1,7 млрд, що пов’язано з більшими обсягами заброньованих потужностей.

Загалом, за 5 років транзиту Україна транспортувала близько 148 млрд куб м російського газу до європейських країн.

Нагадаємо

Внаслідок окупації Луганської області Україна тимчасово втратила доступ до газовимірювальної станції «Сохранівка», однієї двох точок входу до української ГТС, через які російський газ надходив до системи. Росія відмовилася перенести обсяги транзиту на іншу точку — «Суджа», а також знизила оплату за транзит. У зв’язку з цим НАК «Нафтогаз України» звернулася до міжнародного арбітражу.

Читайте: Україна припинила транзит російського газу

Початково «Нафтогаз» вимагав у суді $150 млн неоплати за заброньовані потужності. Вже на початку 2024 р. компанія «Нафтогаз» позовною заявою збільшила суму позовних вимог до $843 млн, а також повторно зазначила, що «у зв’язку із триваючим порушенням положень Угоди з боку Газпрому Компанія залишає за собою право збільшити позовні вимоги до кінця розгляду справи та, відповідно, завершення дії Угоди у січні 2025 року».

На кінець вересня 2024 р. дебіторська заборгованість «Газпрому» за послуги транспортування природного газу становила 41,9 млрд грн або понад $1 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає StNiko и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами