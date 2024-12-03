Ціни на пальне на АЗС перебувають на мінімально можливому рівні — Куюн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 грудня 2024, 19:09

Ціни на пальне на АЗС перебувають на мінімально можливому рівні — Куюн

Через високу конкуренцію та насиченість ринку ціни на пальне наразі знаходяться на мінімально можливому рівні. Про це в коментарі Укрінформу розповів директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.

Через високу конкуренцію та насиченість ринку ціни на пальне наразі знаходяться на мінімально можливому рівні.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«На ринку дуже багато пального, ціни — мінімальні, які можуть бути. Тому що дуже висока конкуренція», — заявив Куюн.

Експерт зауважив, що після підвищення акцизу на пальне у вересні ціна на бензин та дизельне пальне практично не зросла через падіння закупівельної вартості. Тому після підвищення акцизів із 1 січня 2025 року ціни на заправках залежатимуть від кон'юнктури на світових ринках.

«Якщо закупівельна ціна буде падати — ми знову не відчуємо підвищення акцизу. Навіть якщо закупівельна ціна буде сталою — підвищення становитиме 1−1,5 грн на літр залежно від марки пального», — вважає Куюн.

Водночас, ціни на автогаз після підвищення акцизу зросли більше прогнозованого — на 7 грн/л. Куюн пов'язує це зі зростанням закупівельних цін.

«Поки що зберігається аномально висока ціна на автогаз. Очікуємо, що у січні вона почне знижуватися. Сьогодні 1−2 грн у ціні на колонках є зайвими», — сказав експерт.

За його словами, високі закупівельні ціни на автогаз пов'язані з виходом у ремонт кількох європейських виробників, а також із запровадженням у грудні ембарго на імпорт російського скрапленого газу. Польща, яка є найбільшим імпортером російського автогазу, зараз активно шукає альтернативних постачальників, створюючи додатковий попит.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Три літри
Три літри
3 грудня 2024, 19:14
#
Куюн продрав очі і нарешті дав адекватну оцінку стану речей.
+
0
R S
R S
3 грудня 2024, 19:14
#
Если сейчас цены на топливо — минимальные (в чём я лично сомневаюсь), значит скоро ждите подорожание топлива.
+
0
Три літри
Три літри
3 грудня 2024, 19:16
#
значит скоро ждите подорожание топлива.

чому?

купи машину, спробуй її заправляти
+
0
R S
R S
3 грудня 2024, 19:59
#
У меня сейчас 2 автомобиля в эксплуатации — дизельный пикап и легковой седан бензин/газ.
А про подорожание топлива из-за новых налогов и роста акцизов, уже писали.
https://prm.ua/ru/spetsyalyst-prohnozyruiut-sushchestvennoe-podorozhanye-horiucheho-do-kontsa-hoda/
+
0
Три літри
Три літри
3 грудня 2024, 20:05
#
меня сейчас 2 автомобиля в эксплуатации — дизельный пикап и легковой седан бензин/газ.

Таке враження що вони в тебе стоять.

Бо регулярно заправляючи авто складно не помітити падіня цін в порівнянні з вереснем там купу додаткових акційних знижок у п’ятницю та на вихідні (у якої мережі на що фантазії вистачить). І я кажу не лише про велику четвірку, а і про БРСМ, Укрнафту які так само робили знижки це при тому що у ніх ціни помітно нижче.

Як це состиковати зі словами що ціні на мінімальному рівні якщо АЗС самі опускають їх ще нижче?

А про подорожание топлива из-за новых налогов и роста акцизов, уже писали

Про це пишуть мабуть ще з травня. І у липні дійсно ріст цін був, але не тому що перед цим ціни були на мінімально можливому рівні.

От і зараз якщо вони раптом почтунть рости — це буде не через мінімально можливій рівень, а церез зміну ціни нафти. Але шансів що вона виросте — десь так 0,00001%
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами