Через високу конкуренцію та насиченість ринку ціни на пальне наразі знаходяться на мінімально можливому рівні. Про це в коментарі Укрінформу розповів директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.
Ціни на пальне на АЗС перебувають на мінімально можливому рівні — Куюн
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«На ринку дуже багато пального, ціни — мінімальні, які можуть бути. Тому що дуже висока конкуренція», — заявив Куюн.
Експерт зауважив, що після підвищення акцизу на пальне у вересні ціна на бензин та дизельне пальне практично не зросла через падіння закупівельної вартості. Тому після підвищення акцизів із 1 січня 2025 року ціни на заправках залежатимуть від кон'юнктури на світових ринках.
«Якщо закупівельна ціна буде падати — ми знову не відчуємо підвищення акцизу. Навіть якщо закупівельна ціна буде сталою — підвищення становитиме 1−1,5 грн на літр залежно від марки пального», — вважає Куюн.
Водночас, ціни на автогаз після підвищення акцизу зросли більше прогнозованого — на 7 грн/л. Куюн пов'язує це зі зростанням закупівельних цін.
«Поки що зберігається аномально висока ціна на автогаз. Очікуємо, що у січні вона почне знижуватися. Сьогодні 1−2 грн у ціні на колонках є зайвими», — сказав експерт.
За його словами, високі закупівельні ціни на автогаз пов'язані з виходом у ремонт кількох європейських виробників, а також із запровадженням у грудні ембарго на імпорт російського скрапленого газу. Польща, яка є найбільшим імпортером російського автогазу, зараз активно шукає альтернативних постачальників, створюючи додатковий попит.
Коментарі - 5
чому?
купи машину, спробуй її заправляти
А про подорожание топлива из-за новых налогов и роста акцизов, уже писали.
https://prm.ua/ru/spetsyalyst-prohnozyruiut-sushchestvennoe-podorozhanye-horiucheho-do-kontsa-hoda/
Таке враження що вони в тебе стоять.
Бо регулярно заправляючи авто складно не помітити падіня цін в порівнянні з вереснем там купу додаткових акційних знижок у п’ятницю та на вихідні (у якої мережі на що фантазії вистачить). І я кажу не лише про велику четвірку, а і про БРСМ, Укрнафту які так само робили знижки це при тому що у ніх ціни помітно нижче.
Як це состиковати зі словами що ціні на мінімальному рівні якщо АЗС самі опускають їх ще нижче?
А про подорожание топлива из-за новых налогов и роста акцизов, уже писали
Про це пишуть мабуть ще з травня. І у липні дійсно ріст цін був, але не тому що перед цим ціни були на мінімально можливому рівні.
От і зараз якщо вони раптом почтунть рости — це буде не через мінімально можливій рівень, а церез зміну ціни нафти. Але шансів що вона виросте — десь так 0,00001%