В Україні знову дорожчає картопля

На ринку картоплі в Україні активізувалася торгівельно-закупівельна діяльність, фермери продовжують підвищувати відпускні ціни в цьому сегменті на тлі збільшення попиту. Про це повідомляє EastFruit .

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Як змінилися ціни

На сьогодні фермери вже декларують ціни на картоплю в діапазоні 22−30 грн/кг (0,53−0,72 долара за кілограм), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

Активізацію торгівельної активності в цьому сегменті оператори ринку пов’язують зі збільшенням зацікавленості оптових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період зимових свят. Не виключена ймовірність подальшого зростання цін у цьому сегменті. Однак різкого подорожчання, згідно з оцінками експертів, очікувати не варто.

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Картопля в Україні на сьогодні надходить у продаж у середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

«Таке значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва картоплі в Україні цього року. Головною причиною спаду виробництва цієї культури стала посуха, яка спостерігалася практично у всіх основних регіонах вирощування картоплі в літній період», — прокоментували в EastFruit.

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