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16 грудня 2024, 8:42

В Україні знову дорожчає картопля

На ринку картоплі в Україні активізувалася торгівельно-закупівельна діяльність, фермери продовжують підвищувати відпускні ціни в цьому сегменті на тлі збільшення попиту. Про це повідомляє EastFruit.

На ринку картоплі в Україні активізувалася торгівельно-закупівельна діяльність, фермери продовжують підвищувати відпускні ціни в цьому сегменті на тлі збільшення попиту.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

На сьогодні фермери вже декларують ціни на картоплю в діапазоні 22−30 грн/кг (0,53−0,72 долара за кілограм), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

Активізацію торгівельної активності в цьому сегменті оператори ринку пов’язують зі збільшенням зацікавленості оптових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період зимових свят. Не виключена ймовірність подальшого зростання цін у цьому сегменті. Однак різкого подорожчання, згідно з оцінками експертів, очікувати не варто.

Читайте: Більше, ніж у Держстату: «Мінфін» порахував, наскільки реально зросли ціни

Картопля в Україні на сьогодні надходить у продаж у середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

«Таке значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва картоплі в Україні цього року. Головною причиною спаду виробництва цієї культури стала посуха, яка спостерігалася практично у всіх основних регіонах вирощування картоплі в літній період», — прокоментували в EastFruit.

Читайте: Ціни на картоплю встановлюють нові рекорди в Україні

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+43
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 грудня 2024, 9:26
#
Никогда такого не было, и вот. опять…
+
+15
Riojas
Riojas
16 грудня 2024, 12:03
#
Кого-то давно не проверял антимонопольный комитет, хотя о чем это я…
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