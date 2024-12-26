Головне за четвер: Ціни на оренду землі та прибуток від криптовалюти і акцій

Фермери та великі агрохолдинги готові платити за право користування ділянками значно більше, ніж за угодами, укладеними із селянами. Це показали державні аукціони з оренди сільськогосподарської землі, які стартували восени цього року. Чи можуть власники паїв розраховувати на більші виплати, якою зараз є об'єктивна ціна на землю, та головне — чи варто її купувати приватним інвесторам, розбирався «Мінфін».

ФОПи та фізособи не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом» — Міністерство фінансів

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Окрім того, не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом» фізичні особи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Криптовалюта та акції: який портфель «Мінфіна» приніс найбільший прибуток у 2024 році

Для того, щоб перевірити різні стратегії інвестицій, «Мінфін» створив чотири віртуальні інвестиційні портфелі — по два для акцій та криптовалют. Із наближенням Нового року редакція підводить підсумки результативності наших ідей та визначає, які активи виявилися найдохіднішими.

Amazon та NVIDIA: чому Волл-стріт радить продовжувати в них інвестувати

Mizuho Financial Group виділили 2 безумовних лідери наступного року серед американських акцій. Чому аналітики обрали саме їх, та чи залишаться технологічні гіганти на піку, попри невизначеність на фондовому ринку, розповіла інвестиційна експертка Юлія Пронько.

Американські трежеріс: яку дохідність вони принесуть у 2025 році

Зазвичай, пом'якшення грошово-кредитної політики підвищує ціни облігацій та знижує їхню прибутковість. 18 вересня Федеральний резервний банк США розпочав цикл зниження відсоткової ставки, проте за 3 місяці прибутковості за облігаціями зросли. Про причини цієї аномалії та перспективи ETF-фонду iShares, орієнтованого на 20-річні облігації США (TLT) — розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.